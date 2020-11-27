ООН выделит 25 млн долларов на поддержку женских организаций, которые борются с насилием в отношении женщин и девочек, а также поддерживают его жертв. Об этом передаёт Служба новостей ООН со ссылкой на слова заместителя генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Марко Локока.

Средства переведут на счет структуры «ООН-женщины» и Фонда ООН в области народонаселения, которые будут непосредственно работать с женскими организациями и предоставлять им финансовую поддержку.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин отмечается ежегодно 25 ноября. По этому случаю в ООН традиционно проводят кампанию «16 дней активных действий». Известные здания и монументы по всему миру подсвечиваются оранжевым — это официальный цвет кампании.

Глава ООН Антониу Гуттериш в своём выступлении призвал страны сделать все возможное для борьбы с «теневой пандемией» — пандемией насилия в отношении женщин. Он отметил, что во время карантина по всему миру возросло число случаев домашнего насилия, так как многие женщины оказались буквально заперты в четырёх стенах со своими обидчиками.