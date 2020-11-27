АК «Узбектелеком» — крупный оператор телекоммуникаций Узбекистана, который охватывает своей сетью всю территорию республики.

Используя сеть, построенную на базе современных технологий, компания предоставляет весь спектр телекоммуникационных услуг государственным органам, организациям и населению страны.

«Узбектелеком» предлагает юридическим лицам новый комплексный цифровой формат обслуживания.

Компания ценит время и ресурсы клиентов. Поэтому она старается предоставить максимально клиентоориентированный подход к обслуживанию.

В целях экономии времени сотрудников создана возможность отправки обращений (смена тарифного плана, подключение услуги и так далее) касательно услуг телекоммуникаций, предоставляемых «Узбектелекомом» через сайт компании. Для этого необходимо всего лишь зайти на официальный сайт uztelecom.uz. Далее корректно заполнить соответствующие поля на странице «Бизнесу» раздела «Онлайн-заявка» во вкладке «Обслуживание», закрепить письмо или иной документ и отправить.

Также корпоративные клиенты могут получить информационную и техническую поддержку по услугам телекоммуникаций по специальному короткому номеру 1155.

UZTELECOM создает возможность для экономии денег и развития бизнеса с помощью новых тарифов. Продолжается прием заявок по подключению проводного интернета на линейку тарифов серии CORPORATE.

Также компания готова предложить индивидуальные решения безлимитного интернета для каждого клиента.

«UZTELECOM — национальный оператор».

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