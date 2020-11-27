Пресс-служба ГУВД Ташкента прокомментировала сообщения в социальных сетях о дорожно-транспортном происшествии в Сергелийском районе, в котором погиб ребенок.

26 ноября примерно в 13:00 часов на улице Лутфукор 19-летний Улугбек Н., неофициально работающий на автомойке, не имея документов на управление транспортом, воспользовался переданными ему ключами от автомобиля Cobalt и выехал на проезжую часть.

На нерегулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на пешехода — 10-летнего С. М., который от полученных травм скончался на месте происшествия. После ДТП водитель покинул место происшествия.

По данному факту в тот же день Следственное управление при ГУВД Ташкента было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) и частью 2 статьи 117 (Оставление в опасности) Уголовного Кодекса Узбекистана. В отношении Улугбека Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В связи с тем, что водитель, совершивший ДТП, не был трудоустроен на автомойке, следствие внесет представление о принятии соответствующих мер в отношении руководителя автомойки.

Кроме того, в ходе предварительного следствия владельцу автомобиля по факту передачи права управления автомобилем лицу, не имеющему права управлять им, будет дана правовая оценка.

Следствие продолжается.