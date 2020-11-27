Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 ноября провёл видеоселекторное совещание, посвящённое социально-экономическому развитию Кашкадарьинской области и улучшению жизни населения региона, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев определил задачи в этом направлении в ходе своей поездки в область 12−13 ноября. Для придания импульса ускоренному развитию каждого района и города за ними были закреплены руководители министерств и коммерческих банков, выделены необходимые ресурсы. 2021 год был объявлен в Кашкадарье годом развития предпринимательства. Определена цель создать 10 тысяч новых хозяйствующих субъектов.

«Будет правдой сказать: за последние 3,5 года ни один министр, ни один заместитель премьер-министра не дал системный результат во всех сферах в Кашкадарье. Поэтому Кашкадарья оказалась в таком положении. Во-вторых, хокимы, руководители секторов всех районов не работают. Многие не хотят работать. Этот вопрос сегодня должен беспокоить всех присутствующих», — сказал президент.

По его мнению, в Кашкадарьиской области отсутствуют результаты по всем сферам, включая дорожное, водное и сельское хозяйство.

«На примере Кашкадарьи в следующем году мы должны перейти на новую систему с ответственностью [чиновников]. Какое есть право у министров сидеть в Ташкенте? Я каждый раз говорю, что министр может находиться в Ташкенте только два дня в неделю. А в остальное время он должен быть в областях. Он же министр Узбекистана», — указал президент.

Вице-премьер, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров выступает перед президентом из студии в Кашкадарьинской области. Фото: пресс-служба президента.

«В Кашкадарье очень много претензий к банкам, особенно к банкам в районах. Теперь будет новая система: пусть те четыре банка будут отчитываться перед населением района. Они должны открыто заявлять, кому под какие процентные ставки выдают деньги. Пусть люди знают, что этот банк служит народу», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент распорядился, чтобы премьер-министр каждый месяц вместе с министрами заслушивал отчеты руководителей в Кашкадарьинской области и других регионов, а потом докладывал президенту.

«Потом я, исходя из проделанной работы министра, заместителей хокимов, будут принимать решение раз в квартал: этого уволить, того поощрить, этому сказать спасибо, того выгнать. По-другому не получится работать. Во-вторых, руководители секторов — какая ситуация с преступностью, молодёжью, женщинами, „железной тетрадью“. Будем работать так», — указал Шавкат Мирзиёев.

Президент подчеркнул, что жители Кашкадарьинской области заслуживают жить хорошо.

«Ни в одной стране такого нет, что люди с 20 сотками земли живут бедно… очень большие возможности… население Кашкадарьи — более 3,3 миллионов человек — должно чувствовать беспокойство главы государства, небезразличие главы государства, поддержку главы государства. Теперь нужно выехать на место, спать там, чтобы люди почувствовали это. Либо сейчас, либо никогда. Будет очень строгий контроль. Народ должен верить, что есть государство. Будем работать по этой системе», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Кашкадарью высказался о бывшем хокиме региона Зафаре Рузиеве. «Господин Рузиев всё испортил, теперь это чувствуется. Раньше мы говорили, что в Кашкадарье всё здорово, есть газ. Область даёт 63% газа страны. Но у людей нет ни газа, ни воды. Где справедливость?» — сказал он.