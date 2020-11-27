Совсем скоро наступит Новый год, а это значит, что пришло время неожиданных подарков и исполнения желаний.

Порадовать клиентов приятными бонусами решила и компания Bizning Uylar. Каждый покупатель жилой недвижимости в ЖК Olmazor Business City, помимо готового ремонта, получит полностью укомплектованную, современную и стильную кухню в подарок.





ЖК Olmazor Business City — это качественно новый подход к организации жилого пространства. Здесь каждый квадратный метр продуман для комфортного проживания всех резидентов. Разнообразие планировочных решений, грандиозная придомовая территория в 23,5 га, живописная набережная реки Кечкурук и визитная карточка проекта — 30-этажный небоскреб. Это то, что делает жилой комплекс по-настоящему особенным.

Мультифункциональность комплекса достигается и за счет расположенных на его территории частного детского сада, современной школы, огромного шопинг-молла и медучреждения.

Это еще не все бонусы от компании Bizning Uylar. Тем, кто решился на покупку, в офисе продаж будет предложена рассрочка с комфортным сроком выплат и скидки до 28%.

Время акции ограничено.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Алмазарский р-н, ул. Кичик Халқа Йўли, 5А.

Ориентир: перекресток Северный Алмазар.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.

Instagram: @bizninguylar

Facebook: fb.com/bizninguylar

Telegram: t.me/bizninguylar

Сайт: bizninguylar.uz

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