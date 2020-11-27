Журнал «Нефть и газ Узбекистана был создан в 1996 году. Зарегистрировано оно в Агентстве печати и информации под номером 0107. Учредитель — АО «Узбекнефтегаз».

Журнал выходит ежеквартально — четыре номера в год. Он входит в перечень научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан.

Помимо того, что издание печатается на узбекском и русском языках, статьи также содержат аннотации и ключевые слова на английском языке.

В состав редакции журнала входят руководители ведущих нефтегазовых компаний, а также известные учёные и выдающиеся исследователи Узбекистана.

Целью издания является доведение актуальных тем до читателей журнала через научные работы, повышение теоретических знаний сотрудников, публикация новых научных результатов фундаментальных, прикладных, поисковых научных исследований, дискуссионных вопросов, аналитических статей и обзоров актуальных научных проблем нефти и газа. Например, перспективы и результаты геолого-разведочных работ на нефть и газ, условия формирования и размещения месторождений, трудноизвлекаемые запасы и нетрадиционные источники сырья, экология и проблемы освоения нефтяных и газовых месторождений.

Также творческая группа журнала освещает деятельность АО «Узбекнефтегаз», проводимые работы Председателем правления Абдуллаевым Мехриддином в интересах отрасли и его визиты в регионы.

Редакция также публикует научно-технические и производственные достижения учёных и специалистов страны, а также информацию о производственных успехах предприятий, организаций и объединений «Узбекнефтегаза» в различных регионах Узбекистана.

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