Министерство иностранных дел Франции заявило о непризнании самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики, сообщил ТАСС.

В МИДе добавили, что обязанность Франции в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ заключается в том, чтобы работать над урегулированием карабахского конфликта путём переговоров, в частности, по вопросу о будущем статусе Нагорного Карабаха, и исход этих переговоров не может быть определён заранее и в одностороннем порядке.

В среду Сенат Франции принял резолюцию, призывающую к признанию властями Нагорно-Карабахской Республики.

МИД Азербайджана расценил принятие резолюции как провокацию и подчеркнул, что она не имеет юридической силы.

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. При посредничестве России стороны 10 ноября подписали соглашение о прекращении огня. Согласно документу, Баку получил контроль над несколькими занятыми районами Нагорного Карабаха.

Франция вместе с Россией и США является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования карабахского конфликта.