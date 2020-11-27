Министерство финансов Узбекистане ранее опубликовало проект налоговой политики на 2021 год, который предусматривает внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты.
Документом предлагается внести изменения в статью 419 Налогового кодекса, а именно: включить в объекты налога на имущество физических лиц машино-место, неразрывно связанное с многоквартирным домом, а также иные строения, помещения и сооружения.
Жилые дома и квартиры, дачные строения (с общей площадью до 200 кв. м включительно), машино-место, неразрывно связанное с многоквартирным домом, а также иные строения, помещения и сооружения будут облагаться налогом в 0,23% (сейчас 0,2%).
В законодательстве пока отсутствует понятие машино-места. «Газета.uz» попросила пресс-службу Минфина прокомментировать, каким будет порядок налогообложения на имущество физлиц.
Например, в России машино-место (парковочное место) с 1 января 2017 года получило официальный статус объекта недвижимости и определение: «предназначенная исключительно для размещения транспортного средства часть здания или сооружения, границы которой описаны в установленном порядке». Налог высчитывается из кадастровой стоимости объекта.
Камила Ильхамджанова
а эти места есть в многоквартирных домах?
Вазген Ксеракопян
Гаражи снесли. Построили навесы- продали. Теперь налог. Веселуха. У нас сосед чуть ли не в подъезд машину ставит. Скоро наверно с верхних этажей горшок с цветком случайно ночью упадёт на его тачку. )))
Genri Zhukov
Да здравствует МинФин! Троекратно ура в честь новаторских решений! Так же предлагаю обложить вид из окна. И подъездные пролёты. Неразрывно связанных с многоквартирными домами!
Timur Abdullaev
Прекрасная идея ориентироваться на Россию, которая в последнее время показывает поразительные успехи в обдирании собственных граждан. Что дальше предложит Минфин? Поднять пенсионный возраст и заморозить пенсионные накопления граждан? Сократить расходы на здравоохранение и увеличить расходы на содержание чиновников?
Muhammadrasul Usmanov
Куда мы движемся становится понятно.