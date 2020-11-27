Министерство финансов Узбекистане ранее опубликовало проект налоговой политики на 2021 год, который предусматривает внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты.

Документом предлагается внести изменения в статью 419 Налогового кодекса, а именно: включить в объекты налога на имущество физических лиц машино-место, неразрывно связанное с многоквартирным домом, а также иные строения, помещения и сооружения.

Жилые дома и квартиры, дачные строения (с общей площадью до 200 кв. м включительно), машино-место, неразрывно связанное с многоквартирным домом, а также иные строения, помещения и сооружения будут облагаться налогом в 0,23% (сейчас 0,2%).

В законодательстве пока отсутствует понятие машино-места. «Газета.uz» попросила пресс-службу Минфина прокомментировать, каким будет порядок налогообложения на имущество физлиц.

Например, в России машино-место (парковочное место) с 1 января 2017 года получило официальный статус объекта недвижимости и определение: «предназначенная исключительно для размещения транспортного средства часть здания или сооружения, границы которой описаны в установленном порядке». Налог высчитывается из кадастровой стоимости объекта.