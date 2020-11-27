Мэр украинской столицы Киева Виталий Кличко издал самоироничную книгу со своими иллюстрированными цитатами. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

В издание «Кто не слышал, тот увидит!» вошли 14 известных высказываний Виталия Кличко за 12 лет его политической карьеры.

«Честно говоря, я человек, который умеет смеяться над собой. И не обижается на шутки в свой адрес», — написал киевский мэр, добавив, что это небольшой ограниченный выпуск, в основном, для подарков. Часть книг будет продана, а деньги от продажи книг пойдут в фонд «Будущий Киев».

Книга издана в компактном формате тиражом 3000 экземпляров, пишет УНИАН.

Как отмечает РИА Новости, в сборник вошли такие цитаты, как «мост, который устал», «у меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине», «чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть».