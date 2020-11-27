Компания «Муродбой-Сухроббой» в Мубарекском районе Кашкадарьинской области незаконно подключилась к газовой трубе высокого давления. Похищенное топливо было направлено на производство кирпича для личного обогащения, сообщила пресс-служба АО «Худудгазтаъминот» .





Самовольное подключение предприятия к системе газоснабжения и хищение природного газа в крупных объемах выявили сотрудники управления по реализации антикоррупционной политики и рационального использования природных ресурсов АО «Худудгазтаъминот» и соответствующего отдела филиала газоснабжения филиала «Худудгаз Кашкадарья». На территории, приспособленной для выпуска жженного кирпича, использовали 12 самодельных газовых горелок, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств.

«По данным филиала газоснабжения „Худудгаз Кашкадарья“, за период незаконной деятельности на предприятии самовольно израсходовали газ, предназначенный для нужд населения в зимний период: школ, больниц, жилого фонда, детских садов, домов инвалидов, проще говоря объектов социального назначения», — говорится в сообщении.





Общий объем похищенного газа составил более 4,3 млн кубометров, что составляет примерно месячную норму расхода природного газа 4000 домохозяйств. По факту хищения топлива нанесен ущерб в размере свыше 4,3 млрд сумов, отметили в компании.





ООО «Муродбой-Сухроббой» было зарегистрировано в октябре 2008 года. Уставной фонд — 3000 сумов. Основной вид деятельности — строительство жилых зданий. Учредителем компании является Олмосбек Куватов.

Все материалы по данному факту переданы в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с законодательством.