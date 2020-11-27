В Чирчикском городском суде по уголовным делам 27 ноября началось открытое судебное заседание по рассмотрению дела главного врача Ташкентской областной инфекционной больницы, главного инфекциониста Ташкентской области Гульжахон Юлдашевой, сообщило УзА.

Процесс проходит под председательством судьи С. Авлакулова. Подсудимыми по делу выступают Гульжахон Юлдашева, а также Ш. Рузметов (врач Ташкентской областной инфекционной больницы), Ж. Зиядуллаев (врач Ташкентского областного многопрофильного медицинского центра), А. Дадаматов (бывший главный бухгалтер Ташкентской областной инфекционной больницы, и. о. главного бухгалтера медицинского объединения Кибрайского района) и Ж. Акимова (и. о. главного бухгалтера Ташкентской областной инфекционной больницы).

Ранее прокуратура Чирчика по итогам расследования предъявила Гульжахон Юлдашевой и еще четырем подозреваемым обвинение по статьям 116 (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей), 167 (хищение путем присвоения или растраты), 207 (должностная халатность), 209 (должностной подлог) и 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса.

Напомним, Гульжахон Юлдашеву задержали 8 сентября в Чирчике. Ее привлекли к уголовному делу в качестве обвиняемой по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере) и пункту «а» части 3 статьи 207 (должностная халатность, повлекшая смерть человека). Женщину перевели на домашний арест после того, как за нее вступились Саида Мирзиёева и Министерство здравоохранения.

Адвокат Гульжахон Юлдашевой Хушнуд Ахроров заявлял, что следствие в отношении его подзащитной ведется необъективно, а также сообщал «Газете.uz», что она не признает и отрицает предъявленные обвинения.