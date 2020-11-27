Директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов в интервью телеканалу Sevimli вновь прокомментировал покупки дорогих марок автомобилей государственными структурами и чиновниками. Ранее он говорил, что «не остается выбора, кроме как привить госслужащим „вакцину честности“, приняв нормативные акты и применив ограничения».

Глава Антикоррупционного агентства отметил, что «государство стремится обеспечить свои службы лучшим имуществом, но с учетом нынешнего положения в условиях пандемии были приняты постановления на уровне президента и правительства по оптимизации госзакупок, расходов государственного бюджета в целом».

«Но покупки дорогих автотранспортных средств, особенно, на уровне хокимиятов областей и районов, приводят к неэффективному использованию бюджетных средств», — заявил Акмал Бурханов и добавил, что по этому поводу проведены соответствующие проверки.

По его словам, изучения показали, что таких случаев не несколько, а десятки, в связи с чем были начаты работы. Он напомнил о проекте постановления президента, разработанном летом Министерством транспорта. Документом предлагалось закрепить служебные автомобили персонально за руководителями госорганов и их заместителями, следить за машинами через GPS и установить общественный контроль над их использованием в служебных целях.

«К сожалению, мы часто видим, что служебными автомобилями пользуются в личных, семейных целях. Чтобы отвозить детей в школу, к примеру, или для совершения покупок на рынках. Стало обычным делом думать, что „это моя машина“», — сказал директор агентства.

Он подчеркнул, что сам пользуется дежурным автомобилем, предоставленным в аренду со стороны правительства. «Мы не покупали автомобиль специально для руководителя агентства», — сообщил Акмал Бурханов.

Как уточнили «Газете.uz» в Агентстве по противодействию коррупции, Акмал Бурханов пользуется правительственным Mercedes Benz.

Редакция выяснила, что 9 октября ведомство приобрело три автомобиля Malibu-2 по 311,1 млн сумов каждый (1, 2, 3). В агентстве заявили, что машины были куплены для первого заместителя и двух заместителей директора.

Согласно постановлению президента (ПП-4761), директор агентства по статусу, условиям оплаты труда, медицинского и транспортного обслуживания приравнивается к министру, а заместители директора — к заместителям министра.

Приобретение или привлечение по найму транспортных средств для служебного пользования в пределах установленных лимитов осуществляется организациями, финансируемыми из республиканского бюджета, только по согласованию с Министерством финансов, говорится в сообщении.

«Для директора Агентства по противодействию коррупции было выделено 595 млн сумов для покупки служебного автомобиля, однако, исходя из сложившейся ситуации в связи с пандемией, средства были возвращены в госбюджет. В настоящее время директор агентства Акмал Бурханов ездит на правительственном дежурном автотранспорте. Автомобиль марки Malibu для первого заместителя директора, который также назначается президентом, приобретен заранее по согласованию с Министерство финансов, поскольку финансовый год завершается», — отметили в агентстве.

Ранее министр финансов Тимур Ишметов также комментировал вопрос покупки дорогих автомобилей госслужащими.