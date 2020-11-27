Уголовный кодекс Узбекистана предлагается дополнить новой статьей 202−1 (жестокое обращение с животными). Соответствующий законопроект опубликовала Генеральная прокуратура.

Согласно проекту, жестокое обращение с животными и истязание, повлекшие их гибель либо увечье, планируется наказывать штрафом от 20 до 50 базовых расчетных величин или общественными работами до 240 часов или исправительными работами сроком до 1 года или ограничением свободы сроком до 6 месяцев или лишением свободы сроком до 6 месяцев.

То же деяние, совершенное:

группой по предварительному сговору;

с распространением информации в СМИ и интернете;

в отношении двух и более животных;

в присутствии несовершеннолетних;

в отношении животных, внесенных в Красную книгу, —

предлагается наказывать штрафом от 50 до 100 базовых расчетных величин или общественными работами до 360 часов или исправительными работами сроком до 3 лет или ограничением свободы сроком до 1 года или лишением свободы сроком до 1 года.

Сейчас за истязание, гибель или увечье животных предусмотрена административная ответственность по статье 111 КоАО, размер штрафа составляет от 1 до 3 минимальных зарплат, за повторное нарушение или совершенное в присутствии несовершеннолетнего предусмотрен штраф в 3−5 МРЗП или административный арест до 15 суток.

Напомним, серьезно ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными власти намеревались еще в 2019 году. Тогда речь шла о более крупных денежных санкциях в рамках административной ответственности. За жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель либо увечье, предлагалось наложение штрафа от 10 до 15 МРЗП. Однако по итогам второго чтения в Законодательной палате крупные штрафы не получили одобрения большинства депутатов.

Тем не менее, усилия зоозащитников привели к тому, что криминализация жестокого обращения с животными вошла в проект Государственной программы на 2020 год. Как сообщала ранее «Газета.uz», Генеральная прокуратура при подготовке законопроекта сотрудничала с Обществом защиты животных «Mehr va oqibat», работающим над усилением ответственности за жестокое обращение с животными с 2013 года.

«В начале 2020 года мы передали наши предложения по внесению статьи в Уголовный кодекс в Генеральную прокуратуру, — рассказал председатель исполнительного комитета ННО Общества защиты животных „Mehr va oqibat“ Тимур Арипов. — За это время нами был выигран не один десяток судов по факту жестокого обращения с животными. Все это говорит о том, что правоохранительные органы идут навстречу и понимают необходимость защиты животных и совершенствование законодательства в этой сфере».

«Мы рады, что Генеральная прокуратура откликнулась и внесла такое предложение на обсуждение, выражаем глубокую благодарность за сотрудничество и надеемся, что законопроект примут. Своей работой мы хотим внести свой вклад в построение сильного гражданского и гуманного общества», — добавил он.

Отметим, что за последние два года в социальных сетях и мессенджерах все чаще распространяется информация, а также видео и фотографии жестокого обращения с животными. В октябре только за два дня зоозащитники из «Mehr va oqibat» выиграли два суда по подобным делам. В одном случае мужчина вылил на собаку кипяток, в другом сотрудник управления благоустройства города Нурафшана отстреливал собак на глазах жителей Ташкентской области, несмотря на то, что ранее суд уже выносил ему санкции за подобные деяния.

Таким образом, можно сделать вывод, что незначительное наказание за жестокое обращение с животными, предусмотренное статьей 111 КоАО, не способствует предотвращению насилия над ними.

«Мы должны понимать, что частые подобные явления в обществе могут привести к тому, что в будущем жестокость к живым существам перестанет восприниматься как что-то ненормальное, выходящее из ряда вон, перестанет быть порицаемой большинством», — отмечал Тимур Арипов несколько лет назад, комментируя нападение на собаку в Ташкенте.