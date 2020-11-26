Последний выпуск первого сезона еженедельного подкаста страховой компании «Узбекинвест» специалисты посвятили ответам на вопросы слушателей.

Будет ли выплачена компенсация, если виновник ДТП был в нетрезвом состоянии? Когда будет внедрено обязательное медицинское страхование? Могут ли застраховать свою деятельность журналисты? Ответы на эти и другие вопросы — в подкасте «Узбекинвест».

Страховая компания «Узбекинвест» благодарит всех слушателей подкаста за проявленный интерес, вопросы и активность. Компания обязательно продолжит выпускать подкасты о страховании для повышения страховой грамотности населения.

Второй сезон запланирован на январь 2021 года. «Узбекинвест» обещает, что в новом сезоне формат подкастов станет еще привлекательнее, а темы будут — интереснее.

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