Предприятие «Региональные электрические сети» прокомментировало появившиеся на днях сообщения о покупке в мае этого года автомобиля Trailblazer LTZ AT за 398 млн сумов. В компании подтвердили, что действительно имеют в автопарке этот внедорожник.

«Данный автомобиль предназначен для дальних и служебных поездок в горных условиях. Из-за потребности общества в машине такого типа продукция местного производителя была приобретена на договорной основе», — сообщила пресс-служба предприятия.

В компании также уточнили, что общая протяженность электрических сетей по всей стране составляет 252,2 тысячи км, часть из них находится в труднодоступной и горной местности. Маршруты также иногда пролегают через места бедствий, как, например, после прорыва дамбы Сардобинского водохранилища.

«Автомобиль был куплен на основании решения совета правления для быстрого прибытия в такие места и ознакомления со строительно-ремонтными работами, а также проведения оперативных мероприятий при необходимости», — заявила в пресс-службе «Региональных электросетей».

Напомним, ранее директор Агентства по противодействию коррупции Акмаль Бурханов высказался по поводу покупки дорогих авто для госструктур и чиновников. «Не остается выбора, кроме как привить госслужащим „вакцину честности“, приняв нормативные акты и применив ограничения», — сказал тогда глава агентства.

Также на на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса министр финансов Тимур Ишметов заявил, что государственным организациям определят конкретные модели автомобилей для приобретения.