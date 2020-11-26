Пожар на Пахтинской нефтебазе в Ташкентской области был локализован в 14:19 и полностью потушен в 18:15, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщалось ранее, сегодня в 11:31 на нефтебазе в Чиназском районе загорелась цистерна с горючим емкостью 5000 тонн. На место происшествия выезжал министр энергетики Алишер Султанов, чтобы оценить масштаб ЧП и принимаемые для его устранения меры.

Позже выяснилось, что в цистерне содержалось около 120 тонн легковоспламеняющегося жидкого топлива. На месте происшествия работали 35 единиц спецтехники и 130 сотрудников.

К ликвидации пожара и его последствий привлекались силы и средства Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства энергетики, а также Национальной гвардии, Министерства внутренних дел и прокуратуры. В настоящее время проводится расследование причин инцидента.