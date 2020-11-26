Сенат Франции принял резолюцию, в которой звучит призыв к правительству признать Нагорный Карабах. Документ поддержали 305 сенаторов, против проголосовал один. Резолюция носит рекомендательный характер, сообщило РИА Новости.

В принятой резолюции сенаторы «осуждают военную агрессию Азербайджана, проводимую при поддержке турецких властей и иностранных наёмников», и призывают к немедленному выводу азербайджанских вооружённых сил и их сторонников с территорий, занятых ими в результате военных действий.

Азербайджан в ответ заявил, что расценивает резолюцию «как обычный листок бумаги». Парламент страны принял заявление, в котором выразил протест Сенату Франции из-за резолюции по Карабаху. Он также призвал правительство пересмотреть политические и экономические отношения с Францией.

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. При посредничестве России стороны 10 ноября подписали соглашение о прекращении огня. Согласно документу, Баку получил контроль над несколькими занятыми районами Карабаха.

Франция вместе с Россией и США является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования Карабахского конфликта.