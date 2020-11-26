Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов на пресс-конференции в среду ответил на вопрос о возможной отставке руководства Минэнерго в связи с растущим недовольством населения проблемами в сфере газо- и энергоснабжения, передает корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, каждый руководитель «готов ответить на этот вопрос с того момента, когда он пришел на работу».

«Дело не в этом. Дело в том, каждый руководитель, каждый специалист на своем месте на какой процент выполнил свою работу? Насколько увлеченно они работают? Я думаю, что это тоже не просто быть 24 часа на работе. Это правда, недостатков очень много. Но если сейчас все уйдут в отставку, кто будет делать работу? Специалистов не останется. Несомненно, вы не думайте, никто не держится за своё место. Как бы ни было сложно, каждый должен делать свою работу, тянуть свою телегу. Мы тоже делаем эту работу, как и вы», — сказал глава Минэнерго.

Алишер Султанов заявил, что еще до наступления холодов был создан специальный штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду.

«Этот штаб обошел всю республику, каждый регион. Если говорить про эти дни, то мои заместители, первые руководители — все ездят из региона в регион. Если где-то тяжёлая ситуация, то мы сами выезжаем. Два дня назад мы вернулись из долины — Андижан, Наманган, Фергана. У некоторых хокимов были вопросы, сомнения по поводу обеспечения углём. Поэтому мы встретились с ними, решили все вопросы на месте, сформировали график вместе с хокимами», — рассказал он.

Министр также указал на резкое увеличение потребления электроэнергии. «Ситуации, как в ноябре, раньше не наблюдалось. Что касается потребления за прошедший день, мы достигли рекордного уровня — 213 миллионов кВт*ч в сутки. Это увеличение на 17%», — отметил глава Минэнерго.

Напомним, в сентябре президент Шавкат Мирзиёев определил ответственных за организацию подготовки к осенне-зимнему сезону: премьер-министр Абдулла Арипов — в районах Ташкента, его первый заместитель Ачилбай Раматов — в регионах. Отмечалось, что работы необходимо начать прежде всего в 56 районах и городах со сложной ситуацией. Кроме того, на совещании говорилось о том, что в этом году ожидается холодная зима с температурой воздуха на 2−5 градусов ниже, чем в предыдущие годы.