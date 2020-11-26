Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов на пресс-конференции в среду ответил на вопрос о возможной отставке руководства Минэнерго в связи с растущим недовольством населения проблемами в сфере газо- и энергоснабжения, передает корреспондент «Газеты.uz».
По его словам, каждый руководитель «готов ответить на этот вопрос с того момента, когда он пришел на работу».
«Дело не в этом. Дело в том, каждый руководитель, каждый специалист на своем месте на какой процент выполнил свою работу? Насколько увлеченно они работают? Я думаю, что это тоже не просто быть 24 часа на работе. Это правда, недостатков очень много. Но если сейчас все уйдут в отставку, кто будет делать работу? Специалистов не останется. Несомненно, вы не думайте, никто не держится за своё место. Как бы ни было сложно, каждый должен делать свою работу, тянуть свою телегу. Мы тоже делаем эту работу, как и вы», — сказал глава Минэнерго.
Алишер Султанов заявил, что еще до наступления холодов был создан специальный штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду.
«Этот штаб обошел всю республику, каждый регион. Если говорить про эти дни, то мои заместители, первые руководители — все ездят из региона в регион. Если где-то тяжёлая ситуация, то мы сами выезжаем. Два дня назад мы вернулись из долины — Андижан, Наманган, Фергана. У некоторых хокимов были вопросы, сомнения по поводу обеспечения углём. Поэтому мы встретились с ними, решили все вопросы на месте, сформировали график вместе с хокимами», — рассказал он.
Министр также указал на резкое увеличение потребления электроэнергии. «Ситуации, как в ноябре, раньше не наблюдалось. Что касается потребления за прошедший день, мы достигли рекордного уровня — 213 миллионов кВт*ч в сутки. Это увеличение на 17%», — отметил глава Минэнерго.
Напомним, в сентябре президент Шавкат Мирзиёев определил ответственных за организацию подготовки к осенне-зимнему сезону: премьер-министр Абдулла Арипов — в районах Ташкента, его первый заместитель Ачилбай Раматов — в регионах. Отмечалось, что работы необходимо начать прежде всего в 56 районах и городах со сложной ситуацией. Кроме того, на совещании говорилось о том, что в этом году ожидается холодная зима с температурой воздуха на 2−5 градусов ниже, чем в предыдущие годы.
V F
Не переживайте, найдутся
Timur Kim
Никто не держится за свои места- это как раз то, что мы хотели услышать.
Попробуйте, уйдите в отставку, может кто и найдется.
Ярик Руденко
="Дело не в этом. Дело в том, каждый руководитель, каждый специалист на своем месте на какой процент выполнил свою работу?=
А между тем конечного потребителя вынуждают на 100% делать предоплату! И если были бы СПЕЦИАЛИСТЫ в этой области, то таких проблем с энергоносителями и углеводородами не было бы в принципе!
Виктор Неизвесный
Это всё пустые слова и цифры. Пусть отчитается о конкретно им проделанной работе. “создали штаб“ это пустые слова. Сели что делать? “худо хохласа хаммаси яхши булади“ вот и весь штаб, вот и все подготовительные меры. Вместо того чтобы устанавливать новые трансформаторы взамен старых-будки красят. Миллиарды потратили на покраску опор ЛЭП, вместо того чтобы проводить модернизацию производственных и распределительных сетей.
Шох Аббос
В этом и одна сторона проблемы, никто не держится за работу.. кто будет работать если все уйдут? А всем не надо уходить, уходить кака японцы самый верх, приносит извинения министр и.. а свято место пусто не бывает, это ответ на вопрос “ если все уйдут, то кто будет работать?“
Nikolay Sergeev
“.. были вопросы, сомнения по поводу обеспечения углём..“ — т.е. про газ даже вопросов не было. нет газа в Долине.
Алексей Алехин
Незаменимых НЕТ
Антон Павлович
Вот так вот думают все чиновники Узбекистана!!! Незаменимый я тут и все! Без вас страна с газом и светом была как минимум лет ***десят. Хуже точно не будет! Дно и так пробито до основания!
Halida Ahmedova
Думаю, из-за того, что работает система “хопбажарамиз“ и никто не осмеливается прямо рассказать о проблемах с кадрами и технологиями отрасли, плюс кумовство и коррупция вечная, плюс отсутствие умений по подготовке нормальных кадров, и возникает вот это выражение “тянуть телегу“ вместо “эффективно работать“. Нужен толковый и бесстрашный кризис менеджер
Sergey
пусть уходят, если у вас в департаменте нету порядка, сплошные недостатки, не можете прогнозировать — это не является решением оставаться и дальше на своих постах. если вы не справляетесь и работаете по 24 часа — это значит, что вы также не можете даже наладить свой график работы и посменные режимы, что уж говорить про нижестоящие позиции. когда должностные лица не справляются со своей работой, они уходят, а не пытаются оправдаться, чтобы остаться и дальше на своих постах. вы не ожидали, что будет увеличение энергопотребления? вы о чем вообще? вы запретили использование газа. вы ожидали, что энергопотребление понизится??
Владислав Горбачев
И незаменимых заменяли. И неповторимых превзошли.