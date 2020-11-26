Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) рассылает предупреждения о «серьёзных правовых последствиях» электронным изданиям. Пока о получении «писем счастья» за подписью главы ведомства Асаджона Ходжаева объявили три ведущих издания. Одно СМИ — Kun.uz — получило предупреждение за фактически перепост «криков души» в соцсетях по поводу перебоев с электроэнергией и газоснабжением.

Два других — «Газета.uz» и Podrobno.uz — за то, что обратили внимание на расхождения в статистике по больным с коронавирусом. Все СМИ обвинены в том, что их материалы могут «послужить причиной появления негативных мнений и суждений в отношении действий правительства страны, принимаемых в данном направлении». Ранее передача «Поговорим открыто» телеканала MY5 была отключена от эфира, и канал получил предупреждение от того же АИМК с той же формулировкой — «может послужить причиной появления негативных мнений».

На попытку «погрозить кулаком» средствам массовой информации вместо борьбы с причинами, способствующими «появлению негативных мнений», обратили внимание многие известные блогеры. Хушнудбек Худойбердиев иронично написал, что «яркость электроэнергии во всех домах ослепляет, а силы давления газа начинаешь опасаться». Никита Макаренко принес извинения за то, что «пишем, ноем, просим чего-то». Блог Insider.uz задался вопросом: «Закон о недопустимости цензуры и препятствования работе журналиста уже изъяли из кодекса?» Нозим Сафари оценил ситуацию как «попытку снизить доверие населения реформам в области свободы слова». Бывший пресс-секретарь АИМК Хикматилла Убайдуллаев (Пулатов) поблагодарил бога за то, что вовремя ушел из ведомства. В общем, попытка примерить мантию цензора вызвала ожидаемый обратный эффект.

Примечательно, что действия АИМК — ведомства при Администрации президента, задачами которого являются «обеспечение реализации конституционных прав граждан на свободу слова и информации, защита прав журналистов, разработка и обеспечение реализации мер государственной поддержки развития средств массовой информации» — идут вразрез с намерениями высшего руководства страны.

Президент Шавкат Мирзиёев заявлял, что в Узбекистане не допускается в какой бы то ни было форме давление на общественный контроль, нарушение законных прав представителей СМИ и говорил о необходимости превращения СМИ в зеркало общества. Глава Сената — верхней палаты законодательного органа страны — Танзила Нарбаева говорила, что руководители и сотрудники государственных органов должны правильно воспринимать критику в СМИ и признать «открытость и свободу слова одним из основных принципов демократического государства».

Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов в выступлении на Глобальной конференции по свободе СМИ в Лондоне обещал, что Узбекистан продолжит работу по утверждению свободы СМИ и открытости госорганов. Бывшие глава и заместитель директора АИМК, ныне руководители попечительского совета Фонда поддержки масс-медиа Комил Алламжонов и Саида Мирзиёева также говорили о необходимости свободы слова и превращения СМИ в четвертую власть.

Однако вернемся к письмам АИМК. Асаджон Ходжаев утверждает, что издание Kun.uz обвиняет правительство страны в преступлении против населения. В материале, послужившем поводом для письма, содержались такие слова: «Оставлять нацию без света и газа в XXI веке — преступление, которое нельзя простить». Директор агентства упускает из виду — или делает вид, что упускает — одно важное обстоятельство: материал издания является дайджестом публикаций в соцсетях. Журналисты просто собрали и опубликовали высказывания пользователей соцсетей, указав под каждым высказыванием авторов. Процитированные же выше слова о преступлении принадлежат Улугбеку Хамдаму, известному писателю, поэту и литературному критику, чьи произведения неоднократно изданы за пределами страны.

Причины писем в Podrobno.uz и «Газета.uz» ещё более курьёзны. Дело в том, что оба издания обратили внимание на расхождении в статистике больных ковидом, озвученной Минздравом и пресс-службой президента. Опять позвольте заметить: население, которое читает СМИ, и без журналистов может увидеть разницу в цифрах 2123 и 6570 — благо, среднее образование является обязательным и математика остаётся одним из предметов школьной программы. О десятикратной разнице между реальными и официальными данными говорил и глава антикоррупционного ведомства.

Теперь о «появлении негативных мнений и суждений». Негативные мнения — порождения социальных проблем: коррупция, непотизм, монополии, препятствующие разумному ценообразованию, пытки, оскорбления со стороны власть имущих, остающиеся без внимания со стороны органов, призванных следить за соблюдением законов, покупки дорогостоящих автомобилей, энергетический кризис еще до начала настоящей зимы, транспортный коллапс в столице, вызванный обычным снегом…

Проблемы решать сложнее, «затыкать рот» тем, кто говорит о них, кажется проще и быстрее. Но вот незадача — всему населению рот не заткнёшь, да и страну, как раньше, «железным забором» не обнесёшь. «Узбекистан сейчас открыт, теперь невозможно закрыться, как раньше. Мы теперь не будем закрывать границы, не будем отключать интернет», — говорил президент два месяца назад.

И потом. Узбекистан, согласно Конституции, — демократическое государство, где «каждый имеет право на свободу мысли, слова и убеждений» и каждому гарантировано «право искать, получать и распространять любую информацию, за исключением направленной против существующего конституционного строя и других ограничений, предусмотренных законом», где «средства массовой информации свободны» и «цензура не допускается». Кавычки в данном случае — не ирония, а указывают на дословное цитирование текста основного закона страны.

Один из основополагающих принципов демократии — плюрализм мнений. Члены общества не обязаны иметь одинаковые «позитивные мнения». Общества, где все должны мыслить одинаково, обречены либо на провал, либо на существование в обочине цивилизации — за примерами далеко ходить не надо.

Хочется порекомендовать руководству АИМК почитать на досуге произведения, относящиеся к весьма интересному жанру в литературе — антиутопии. Например, «1984» Оруэлла, «451 по Фаренгейту» Бредбери или «Обитаемый остров» Стругацких. Авторы антиутопий посредством художественных приёмов предупреждают: общества, где подавляется мысль, при кажущемся благополучии бывают очень хрупкими и уязвимыми изнутри. О проблемах в таких обществах не говорят, они спрятаны вглубь и соответственно, не решаются. А проблема, вовремя не решённая, порождает, как снежный ком, всё новые и новые проблемы, в конце концов ставя само государство под угрозу.

А масс-медиа как раз-таки выполняют важную роль — предупреждают о проблемах, чтобы их можно было решать, пока масштабы не стали угрожающими. СМИ, которые общество всерьёз не воспринимает и иронично называет «Сусамбил» по имени райского места для угнетённых домашних животных в узбекском фольклоре, такую роль выполнять не способны. К слову, таковыми они были в государстве, частью которого мы являлись в недалеком прошлом и которое кануло в Лету. Надеюсь, мы не хотим подобной участи для нашего Узбекистана.

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