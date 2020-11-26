Министерство финансов представило сведения о состоянии отрасли общего страхования Узбекистана по итогам третьего квартала 2020 года, согласно которым страховая компания Gross Insurance заняла первую строчку на страховом рынке Узбекистана по объему страховых премий и обязательств.

За девять лет работы Gross Insurance оказала качественные услуги более 2 млн страхователям и застрахованным лицам по 2,6 млн договорам страхования с обязательствами более 400 трлн сумов. Компанией урегулированы больше 14 тысяч страховых случаев и выплачено более 60 млрд сумов. Свыше 100 филиалов функционируют по всей республике, предоставляя более 100 видов страховых продуктов.

В августе 2020 года Gross Insurance в очередной раз подтвердила свой статус с высоким уровнем платежеспособности. Она во второй раз получила высокую оценку «uzA++» среди страховых компаний от рейтингового агентства Ahbor-Reyting.

В 2020 году международное финансовое издание Global Banking & Finance Review признало Gross Insurance «Лучшей туристической страховой компанией Узбекистана 2020».

«За неполные шесть лет работы в сфере туристического страхования более полумиллиона соотечественников доверили нам защиту своих интересов на время поездок и путешествий. За этот период нами оплачено более 120 неотложных сложных операций за рубежом, организовано 35 случаев возврата наших соотечественников на родину в результате несчастного случая и смерти. А также выплачено более 7 млрд сумов страховых компенсаций. Присуждение нашей компании международной премии Global Banking & Finance Awards — это признание многолетнего труда компании и ее международных и отечественных партнеров по предоставлению клиентам страховых услуг высокого уровня в том числе за пределами Узбекистана», — прокомментировал Абдуазиз Абдусатторов, генеральный директор Gross Insurance.

Для Gross Insurance всегда были актуальны безопасность и здоровье клиентов. Таким образом в целях повышения качества обслуживания компания серьезно пересмотрела свои возможности и за пару месяцев перевела большую часть работы в онлайн. Совместно с другими сервисами Gross Insurance запустила новые возможности оплаты и получения услуг на площадках OFB24, Apelsin, humans.uz, arba.uz и Beeline.

Более того, было разработано мобильное приложение GROSS MOBILE. Пользователи приложения могут застраховать автомобиль, имущество, здоровье или путешествие в онлайн-режиме. Также в приложении есть возможность регистрации и подачи онлайн-заявления о наступлении страхового случая. Это дает возможность не посещать офис для получения страхового возмещения. Пользователи приложения получают кэшбэк от 2% до 10%. Скачать его можно по ссылке.

Одной из приоритетных задач компании является формирование высокого кадрового потенциала и повышение качества знаний сотрудников на основе требований рынка. Таким образом в 2020 году компания Gross Insurance подписала меморандум с Team University, Ташкентским филиалом РЭУ им. Г.В. Плеханова, Университетом ИНХА в Ташкенте.

Соглашение открывает для студентов возможности прохождения практических тренингов и стажировок в Gross Insurance с дальнейшим трудоустройством. Для оказания финансовой поддержки компания учредила грантовые программы для абитуриентов Team University и студентов третьих и четвертых курсов Университета ИНХА в Ташкенте.

Компания Gross Insurance, являясь социально ответственным бизнесом, регулярно оказывает спонсорскую помощь различным благотворительным организациям. Так она и ее дочерняя компания по страхованию жизни New Life Insurance совместно с благотворительной организацией Saxiy Qahramon организовали добровольный сбор крови для больных детей в рамках благотворительной акции «Спешите сделать добро!». Также во время карантина обе компании передали в фонд Ezgu Amal 150 комплектов индивидуальной защиты для волонтеров.

В этот непростой период людям пришлось столкнуться не только с введением карантина, но и со стихийными бедствиями. Видя это, Gross Insurance помимо выплат по застрахованным объектам в размере 1,5 млрд сумов оказала безвозмездную помощь пострадавшим в Бухарской области. Сумма помощи составила 135 млн сумов. В Сырдарьинской области компания выплатила 3 млрд сумов для скорейшего восстановления домов и возвращения граждан к нормальной жизни. Также в Сырдарью Gross Insurance направила 358 комплектов одежды для детей.

Для клиентов компании Gross Insurance предусмотрена круглосуточная сервисная поддержка без выходных в режиме 24/7/365 по единому короткому номеру 1166. Она оказывает содействие клиентам по всем страховым вопросам.

Сегодня каждому нужен надежный партнер, который всегда выполняет свои обязательства. И Gross Insurance в полной мере доказал, что заслуживает доверия потребителей, став сегодня одной из ведущих компании на страховом рынке Узбекистана.

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