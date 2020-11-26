27−29 ноября на территорию Узбекистана через Каспийское море осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над районами Поволжья, сообщили «Газете.uz» в Узгидромете.

В пятницу по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям местами пройдут осадки (дождь, снег), к вечеру по Самаркандской и Кашкадарьинской областям местами возможен дождь.

В субботу по стране, кроме Каракалпакстана, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областей, пройдут осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. По горным районам ожидается снег, местами сильный. На дорогах возможна гололедица.

27−28 ноября будет наблюдаться усиление ветра до 17−22 м/с, местами с порывами до 25−27 м/с.

28−29 ноября повсеместно ожидается понижение температуры ночью до −10…−5 градусов, днем — до −3…−2 градуса. Среднесуточная температура воздуха ожидается на 10−12 градусов ниже нормы.