Международный деловой центр Tashkent City стал одной из наиболее узнаваемых точек в столице. Новая концепция, лаконичный стиль, сосредоточение мультифункциональных, административных, жилых и торгово-развлекательных сооружений ежедневно привлекают тысячи посетителей. Каждый из них автоматически становится потенциальным клиентом.

Коротко о Boulevard Business Center

Современное архитектурное здание имеет свой неповторимый стиль, олицетворяющий динамику и прогресс. На первом этаже расположатся 14 коммерческих помещений с установленным вытяжным оборудованием, панорамным остеклением и видом на грандиозный парк Tashkent City.

На втором этаже предусмотрено всего 16 высококлассных офисов с готовым ремонтом. Их площадь варьируется от 75 до 159 кв. м. Еще одним преимуществом станет наличие собственного охраняемого подземного паркинга.





Выгодные инвестиции

Даже для тех, кто не является владельцем компании или коммерческого бизнеса и не нуждается в собственном офисе, БЦ Boulevard — отличный вариант для долгосрочных инвестиций, которые будут приносить стабильный доход.

Предприниматели, которые инвестируют в БЦ Boulevard, получают:

все преимущества престижной локации Ташкента;

стабильно высокий трафик постоянных клиентов, проживающих и работающих на территории МДЦ Tashkent City;

постоянный трафик гостей столицы и МДЦ;

живописный вид на парк с собственного ресторана или магазина;

готовый ремонт в офисных помещениях;

стабильный доход.





«Бизнес-центр Boulevard — выгодная инвестиция в будущее!»

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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