Доходы Антикризисного фонда при Министерстве финансов Узбекистана увеличились с 10 трлн до 13,4 трлн сумов (1,28 млрд долларов по курсу ЦБ на 26 ноября), сообщила пресс-служба.

Это связано с тем, что «меры по борьбе с пандемией коронавируса длятся дольше первоначальных оценок, а это требует дополнительных затрат», говорится в сообщении.

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Фонд получит дополнительные 1,7 трлн сумов за счет оптимизации расходов госбюджета, еще 1,7 трлн сумов — за счет льготных кредитов международных финансовых институтов.

Напомним, для пополнения доходной части фонда правительство ранее решило приостановить стимулирующие выплаты работникам бюджетных организаций до 1 января 2021 года.

Расходы фонда увеличились на 2,3 трлн и достигли 11,79 трлн сумов ($1,13 млрд).

Борьба с COVID-19

Большая часть средств будет направлена на финансирование мероприятий по борьбе с коронавирусом (1,23 трлн сумов). Из этой суммы на поощрительные выплаты медицинским работникам и реализацию защитных мер Санитарно-эпидемиологической службы выделено 930,9 млрд сумов (всего за время карантина — 2,1 трлн сумов), на покупку лекарств, медицинских изделий, средств защиты и тест-систем, укрепление материально-технической базы медучреждений — 294,2 млрд сумов (1,5 трлн), расходы по содержанию граждан на карантине и лечении — 237 млрд сумов (769,7 млрд), в том числе на питание — 53,2 млрд сумов (205,9 млрд) и другие.

Социальная сфера

На социальную поддержку населения предусмотрено дополнительно 167 млрд сумов (1,32 трлн), из них 66,7 млрд сумов (655,4 млрд) — на усиление поддержки малообеспеченных семей, 40 млрд сумов (200 млрд) — в Государственный фонд содействия занятости безработным и семьям, нуждающимся в социальной помощи для улучшения приусадебных участков и центры обучения профессиями «Ишга мархамат». Еще 30 млрд сумов (300 млрд) получил Фонд общественных работ для привлечения к временным работам незанятого населения.

Соцобъекты и инфраструктура

На поддержку социальной сферы из Антикризисного фонда выделено еще около 500 млрд сумов (3,2 трлн). Для строительства объектов питьевого водоснабжения и орошения дополнительно выделено 97,8 млрд сумов (396,7 млрд), строительство и реконструкцию автомобильных дорог — 96,4 млрд сумов (1 трлн), спортивных объектов — 33,6 млрд сумов (90,3 млрд), школ и других соцобъектов — 54,6 млрд сумов (722,1 млрд), инфраструктуру малых промышленных зон — 198 млрд сумов (212,1 млрд).

Строительство больниц и карантинных комплексов

На финансирование расходов по строительству карантинных комплексов, специальных больниц и их оснащение дополнительно направлено 135 млрд сумов. Из этой суммы на специализированную больницу на 1000 мест в Зангиатинском районе Ташкентской области выделено 60 млрд сумов (417,7 млрд), карантинный комплекс на 20 тысяч мест в Юкоричирчикском районе Ташкентской области — 6,9 млрд сумов (241,1 млрд).

На спецбольницы на 100 коек и временные карантинные комплексы на 1000 мест в Нукусе потрачено еще 17 млрд сумов (57,1 млрд сумов), в Самарканде — 27,1 млрд сумов (60,1 млрд), в Термезе — 23,1 млрд сумов (56,1 млрд).

Компенсация потерь пенсионного фонда и местных бюджетов

Антикризисный фонд направил трансферы и ссуды на 210,1 млрд сумов (466,4 млрд), чтобы компенсировать потери из пенсионного фонда и местных бюджетов. В частности, хокимият Ташкента получил 61 млрд сумов на финансирование затрат по строительству перинатального центра и педиатрического центра.

Кроме того, компании «Худудий сув таъминоти» выделено еще 10,9 млрд сумов (160,6 млрд) в виде ссуды. Бюджетную ссуду также получила свободная экономическая зона «Ангрен».

В начале сентября сенатор Фарход Бакиев сообщил, что в Узбекистане выявлено 2438 случаев нецелевого использования средств из Антикризисного фонда на общую сумму 38,9 млрд сумов. В условиях пандемии казначейские подразделения могут проверять расходование средств фонда только постфактум, заявил министр финансов Тимур Ишметов.