Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 ноября провел видеоселекторное совещание, на котором обсуждались эффективность мер по поддержке предпринимательства в регионах и дальнейшие задачи по развитию сферы услуг, сообщила пресс-служба главы государства.

За 10 месяцев с начала года в Сырдарьинской области было создано 12 тысяч постоянных рабочих мест — годовой план перевыполнен на 30%. В частности, Гулистан создал в два раза больше рабочих мест, Баяутский район — в 1,5 раза больше. В результате в Сырдарье были трудоустроены около 90% безработных, включенных в «железную тетрадь».

Успешными признаны показатели создания новых рабочих мест в Карши и Китабском районах Кашкадарьинской области (их создано в 2,5 раза больше, чем планировалось), Кызылтепинском (в 3,5 раза), Учкудукском, Навбахорском районах и городе Зарафшане (в 2 раза) Навоийской области.

Но в ряде районов работа в этом направлении признана неудовлетворительной. В частности, Бухарский район выполнил план по созданию новых рабочих мест только на 30%. Такая же ситуация в Жондорском районе.

«Не принимается достаточных мер. Президент оказал такое доверие, назначил хокимами районов Дустова (хоким Бухарского района Кахрамон Дустов — ред.) и Камалова (хоким Жондорского района Камол Камолов — ред.) Но из-за того, что вообще не работали на результат, они освобождены от должностей. Пусть знают хокимы во всей республике. По каждому будет заключение», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент предупредил, что хокимы районов, которые до конца не смогут вывести регион из «красной» категории в системе рейтинговой оценки социально-экономического развития, будут освобождены от должностей.

«Разве Бухарский район — не самый лучший район? Он ведь такой же, как Баяутский район. Находится рядом с городом Бухара. Хоким Бухарского района должен быть примером. Хокимы двух районов ушли, значит, должны уйти и руководители четырех секторов», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что все действия чиновников должны быть направлены на облегчение условий жизни населения и создание возможностей.

«Но хокимы, которых мы назначаем, этого не понимают. Теперь будем давать ордена и повышать в должности тех хокимов районов, которые смогут удовлетворить народ. Никакой другой показатель нас не интересует», — указал президент.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что за счет улучшения придорожной инфраструктуры возможно организовать оказание услуг на 700 млрд сумов. В том числе через строительство 400 крупных объектов сервиса вдоль 10 тысяч км дорог, проходящих по территории более чем 150 районов и городов.

«Если хоким сможет взять под контроль виды услуг, то это большой источник для создания рабочих мест. Если и это не сделает, то такой хоким нам не нужен. Банкир есть в районе? Есть. Не один, а минимум три банка. Налоговик есть? Есть первый заместитель хокима, руководитель экономического комплекса? О чем думает [хоким]? За счет придорожной инфраструктуры можно организовать оказание услуг. Каждый день нужно думать, что нужно сделать, чтобы увеличить число рабочих мест», — сказал он.

За десять месяцев в приемные премьер-министра поступило 66 тысяч обращений от предпринимателей, 80−90% из которых можно было решить на уровне районов и областей, заявил глава государства.

«Несмотря на то, что хоким Сырдарьинского района [Алижон] Мухамадиев дал обещание в начале года сократить проблемы предпринимателей, количество обращений от предпринимателей выросло в два раза. Мирзаев (хоким Сырдарьинской области Гофуржон Мирзаев — ред.), сегодня уволишь Мухамадиева. Мне не нужны такие люди. Не пришло бы 66 тысяч обращений, если бы руководители на местах спускались бы в махалли и решали проблемы каждого заявителя», — считает президент.

С 1 мая в Узбекистане действует система рейтинговой оценки социально-экономического развития регионов. В рамках системы впервые были изучены экономические показатели, среда поддержки бизнеса, инфраструктура и уровень использования ресурсов в районах и городах.

Хокимы и руководители секторов районов, получивших «неудовлетворительную» рейтинговую оценку, в октябре попросили прощения у населения и пообещали исправить ситуацию. Всего сообщалось о 33 «красных» районах и городах.