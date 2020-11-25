АО «Узавтосаноат» приглашает к сотрудничеству всех желающих стать дилерами продукции сельскохозяйственного машиностроения. Компания ждет всех, у кого есть опыт и желание сотрудничать.
Цель «Узавтосаноат» — сформировать в Узбекистане разветвленную дилерскую сеть по реализации сельскохозяйственной техники и оказанию сервисных услуг.
Партнерам будет оказана консультативная и практическая помощь в сфере продаж и обслуживания сельхозтехники.
Кроме того, в рамках развития единой сети будут осуществлены:
- рекламная поддержка;
- организация гарантийного и сервисного обслуживаний;
- обеспечение оригинальными запасными частями в максимально сжатые сроки.
Заинтересованные могут заполнить форму по ссылке.
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