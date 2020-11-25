АО «Узавтосаноат» приглашает к сотрудничеству всех желающих стать дилерами продукции сельскохозяйственного машиностроения. Компания ждет всех, у кого есть опыт и желание сотрудничать.

Цель «Узавтосаноат» — сформировать в Узбекистане разветвленную дилерскую сеть по реализации сельскохозяйственной техники и оказанию сервисных услуг.

Партнерам будет оказана консультативная и практическая помощь в сфере продаж и обслуживания сельхозтехники.

Кроме того, в рамках развития единой сети будут осуществлены:

рекламная поддержка;

организация гарантийного и сервисного обслуживаний;

обеспечение оригинальными запасными частями в максимально сжатые сроки.

Заинтересованные могут заполнить форму по ссылке.

На правах рекламы.