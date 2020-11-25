Парламент Шотландии принял закон об обязательном предоставлении женщинам гигиенических товаров, закрепив законодательно право женщин получать тампоны и прокладки бесплатно, сообщило РИА Новости.
Первый министр региона Никола Стерджен отметила в Twitter, что Шотландия первая в мире приняла подобный закон, который обеспечивает доступ к гигиеническим продуктам «для всех, кто в них нуждается».
Документ подразумевает создание властями Шотландии «схемы» обеспечения доступа к данным товарам для всех нуждающихся. Власти также смогут требовать от других госорганов предоставлять гигиенические товары бесплатно. Кроме того, школы, колледжи и университеты должны обеспечивать к ним бесплатный доступ.
Законопроект был представлен депутатом Моникой Леннон в целях борьбы с бедностью.
Ранее сообщалось о создании в системе ООН Фонда по гигиене и санитарии. В ближайшие пять лет в него должны поступить 2 млрд долларов, которые направят на обеспечение людей доступом к воде, туалетам и средствам гигиены.
Карл Маркс
Вот куда шагнула цивилизация?Молодцы!
Алиса Печальная
“.. школы, колледжи и университеты должны обеспечивать к ним бесплатный доступ“ — а в это время у нас собирают деньги на кулеры в классах, в некоторых заведениях общепита платные туалеты, и вместо обсуждения наравне с нормальными странами предоставления (по желанию женщины) 1-2 выходных в “те самые дни“ организуют форум, где будут показывать, как надо одеваться учительнице и домохозяйке..
Eugenie Muminova
Молодцы! А у нас в Instagram под рекламой Cotex куча возмущений, “фу-фу, гадость, как можно это рекламировать, уберите, пусть втихаря покупают, чтоб никто не видел, мерзость, меня тошнит“. Вот такое отношение к женскому здоровью и физиологии!