Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев 24 ноября встретился с группой предпринимателей из Казахстана, сообщила пресс-служба столичной администрации. Они обсудили реализацию инвестиционных проектов в сфере промышленности, строительства, медицины, ландшафтного дизайна и туризма.





Компания GALANZ Bottlers планирует построить в Узбекистане завод по производству прохладительных напитков. Предприятие выпускает такие напитки, как холодный чай «Maxi чай», лимонад «Funky», «Сок Березы», газированный напиток Laimon Fresh, квас «Первоквас», питьевую воду «Sevens» и другие.

«Наша компания занимается напитками в Казахстане уже 22 года. Мы входим в тройку самых крупных компаний по производству напитков. Мы заинтересованы с нашим партнёром построить здесь завод по производству ice tea (холодного чая), а также газированных напитков и воды. Это планы инвестиционного характера», — заявила представительница компании.

GALANZ Bottlers также намерена импортировать колбасные изделия, макаронные изделия, консервы и кондитерские изделия из Узбекистана в Казахстан.





Одна из крупнейших клининговых компаний Казахстана IC Group предложила свои технологические решения в благоустройстве города, выстроив работу на основе аутсорсинга. Компания занимает свыше 27% доли рынка корпоративного сегмента, торговых и развлекательных центров, банков, крупных сетевых ритейлеров в Казахстане и имеет капитализацию в 8 млрд тенге (18,8 млн долларов). Хоким Ташкента выразил готовность реализовать совместный пилотный проект в одном из районов столицы.





Директор ТОО Timus Development Тимур Нуртаев предложил услугу по внедрению бесплатного Wi-Fi в общественном транспорте и реализацию IT-проектов в туризме и медицине.

«Есть ещё один бизнес — это медицинские информационные системы. Это IT-разработка, которая позволяет сразу убить трех зайцев. Для системы здравоохранения можно будет сделать электронный паспорт населения, получить статистику и аналитику. Для потребителя это будет интересно, что он сможет дистанционно записаться к врачу, узнать, где ближайшая клиника и нужный врач, узнать, где будут нужные медицинские таблетки. У врачей будет собственный кабинет, где будут прописаны протоколы лечения, в том числе и ковид», — сказал он.





Ранее на этой же встрече глава Magnum Cash&Carry (Казахстан) Азамат Османов сообщил о планах выйти на узбекский рынок ретейла. По словам предпринимателя, объём инвестиций на каждую локацию составит от 5 млн долларов. В 2021 году торгово-розничная сеть планирует открыть до 6 филиалов.