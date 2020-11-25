На днях в социальных сетях появилась информация, что в Каттакургане (Самаркандская область) из-за отключения электричества замерзла большая часть овощей в теплицах. Предварительный ущерб был оценен в 35 тысяч долларов, не считая упущенной прибыли, пишет издание Zarnews.

Директор ООО «Каттакургон Валижон парранда» М. Улугмуродов обратился в районную прокуратуру по поводу шестичасового отключения электроэнергии в теплице в ночь с 18 на 19 ноября, в результате чего замерзли помидоры, высаженные на площади 1 га. Сообщается, что из-за этого фермер потерял 231 млн сумов.

Похожий случай произошел в фермерском хозяйстве «Муродулла бобо», где также из-за отсутствия электроэнергии замерзли высаженные на 2 га теплицы саженцы и плоды помидоров и огурцов. Материальный ущерб, нанесенный руководителю хозяйства Ф. Насруллаеву, оценивается в 823 млн сумов.

Издание уточняет, что согласно договорам, подписываемым между фермерскими хозяйствами и предприятиями электрических сетей, поставщик должен бесперебойно обеспечивать потребителей достаточным количеством электроэнергии.

В связи с нарушением условий договора и невыполнением обязательств поставщиком прокуратура Каттакурганского района 23 ноября направила в Каттакурганский межрайонный экономический суд иск на акционерное общество «Самаркандское предприятие территориальных электрических сетей» с требованием возместить ущерб в размере 1,54 млрд сумов.

В сообщении отмечается, что защиту интересов и возмещение материальных потерь предпринимателей взял под личный контроль прокурор Самаркандской области.

Ранее «Газета.uz» писала, что в Ташкентском районе 17 тысяч потребителей были отключены от подачи электроэнергии, которая не была возобновлена после погашения долгов. Схожая ситуация наблюдалась в и других районах Ташкентской области. В связи с этим Антимонопольный комитет составил административные заявления в отношении руководителей электроснабжающих предприятий Ташкентского, Зангиатинского и Кибрайского районов с передачей дела в суд по административным делам.