Институт соглашения о признании вины планируется ввести в Уголовно-процессуальный кодекс. Проект закона о внесении изменений и дополнений в УК и УПК рассмотрели депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, сообщила пресс-служба высшего представительного органа.

Соглашение о признании вины является сделкой, заключаемой с прокурором, надзирающим за производством уголовного дела, по непредставляющим большой общественной опасности, менее тяжким и тяжким преступлениям на основании ходатайства, заявленного со стороны подозреваемого, обвиняемого в случаях их согласия с предъявленным им подозрением и обвинением, активном участии в раскрытии преступления, а также при возмещении причинённого ущерба.

Исходя из этого, Уголовный кодекс дополняется статьей 58−1, предусматривающей норму, согласно которой срок или размер наказания по уголовным делам, по которым заключено соглашение о признании вины, не должен превышать половины наивысшего наказания соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса.

В результате введения института соглашения о признании вины ожидается сокращение чрезмерного вовлечения граждан в уголовное производство и экономия бюджетных средств в результате сокращения делопроизводства по упрощённым делам. Соответственно, дознаватели, следователи, прокуроры и суды смогут уделять больше внимания и времени рассмотрению сложных уголовных дел.

Кроме того, в статье 51 Уголовно-процессуального кодекса устанавливается обязательность участия защитника при подозрении или обвинении лица в совершении особо тяжкого преступления, рассмотрении вопроса о применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, а также заключении соглашения о признании вины.

Уголовно-процессуальное законодательство также дополняется новым институтом предварительного закрепления показаний. Ожидается, что он окажет значительное влияние на эффективность дознания, предварительного следствия и судебного разбирательства и послужит упрощению производства.

После обсуждений законопроект был концептуально принят в первом чтении, говорится в сообщении Законодательной палаты.