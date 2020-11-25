В Ташкенте в связи с уменьшением числа пациентов закрываются некоторые распределительные центры для больных COVID-19 и атипичной пневмонией. Об этом сообщил канал Koronavirus.info.

Уже закрыт распределительный центр в торговом центре Atlas в Учтепинском районе. Планируется закрытие центра, расположенного в спорткомплексе «Ёшлик».

Первый распределительный центр первой помощи для пациентов с подозрением на коронавирус был открыт на площадках выставочного комплекса «Узэкспоцентр» в июле. Впоследствии они были развернуты и в других местах столицы, а также в регионах страны.

По данным Минздрава, сейчас для оказания помощи пациентам с COVID-19 из столичного региона продолжают работать распределительный центр в «Узэкспоцентре» и инфекционные больницы в Зангиатинском районе Ташкентской области.

На заседании под руководством президента Узбекистана 17 ноября говорилось, что в 89 учреждениях для пациентов с COVID-19 лечение проходят 6570 больных при имеющихся 17,5 тысячи коек. Президент поручил оптимизировать деятельность медучреждений в этом направлении.