25 ноября примерно в 7:40 пассажирский автобус Isuzu врезался в столб рядом с домом №201 на улице Бешкайрагач на малой кольцевой автодороге в Ташкенте, сообщила пресс-служба компании «Тошшахартрансхизмат».

В результате ДТП пострадали водитель и четверо пассажиров автобуса, следующего по маршруту 17 Т «Массив Бекабад — Вещевой рынок Чиланзар» и принадлежащего 18-му автопарку. Пострадавших доставили в больницу и оказали медицинскую помощь, говорится в сообщении.

Управление контроля безопасности дорожного движения «Тошшахартрансхизмат» начало служебное расследование.