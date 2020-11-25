В ближайшее время компания Bizning Uylar Development анонсирует старт продаж нового беспрецедентного проекта — торгово-развлекательного квартала Alfraganus. Необычно в этом проекте все — от названия, находящего истоки у имени великого ученого и астронома Аль-Фергани, до архитектурной концепции проекта, которая будет насчитывать десять типов фасада.

Одно- и двухуровневые коммерческие помещения, площадь которых варьируется от 15 до 1000 кв. м, расположатся в форме знака бесконечности. Они будут символизировать бесконечные возможности бизнеса и безграничное количество развлечений торгового квартала. Рестораны, бутики, кинотеатры, магазины техники, парфюмерии или даже автомобильные салоны — все, что может понадобиться, теперь в одном месте.





Выгодным проект делает и локация. Alfraganus расположится по правую сторону от шоссе Фаргона Йули сразу после съезда с моста «УзБум». Транспортная доступность, круговая парковка и дополнительный многоуровневый паркинг избавят от проблем с поиском парковочного места для машины и сделаю досуг более комфортным.

Успешность проекта объясняется и грамотной планировкой торговых и развлекательных зон. Стандартные торговые центры уже давно стали привычным местом для деловых и личных встреч, семейных обедов, детских и подростковых развлечений. Стрит-ритейл напротив — совершенно новый для столицы формат. По оценкам международной консалтинговой компании Knight Frank, он привлечет по крайней мере 210 тысяч потенциальных клиентов в неделю.

Alfraganus предлагает поистине неисчерпаемые возможности для реализации любого вида коммерции и бизнеса. И все это на масштабной территории в 118 тысяч кв. м в центре Ташкента.

Подробную информацию о проекте можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Сайт: bizninguylar.uz

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