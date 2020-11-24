Сеть супермаркетов Makro представляет новогоднее корпоративное предложение. В магазинах представлен большой ассортимент подарков для взрослых и детей.





Выбрав понравившийся вариант, можно связаться с менеджером, который поможет подобрать необходимые наборы по желаемым ценам.





Makro может подготовить любое количество подарочных наборов по индивидуальному запросу для детей и взрослых. Сеть принимает заказы по сбору подарочных корзин.





Доставка по Узбекистану осуществляется бесплатно.





Специальное предложение от официального партнера Makro — компании Konti:





Хорошим презентом для сотрудников станут подарочные карты номиналом в 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч сумов на покупки в сети супермаркетов Makro. Возможна разработка карт с индивидуальным дизайном и любым номиналом на счету.





«Широкий ассортимент, гарантия качества, высокий сервис».

Оплата — перечислением.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (+998) 97−702−00−46, (+998) 97−770−20−07.

Сайт: makromarket.uz

E-mail: b2b@msmarket.uz

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