Самым ярким примером проблем с теплом и светом в наших домах в эту неожиданно нагрянувшую зиму для меня стали не сводки о прорывах теплотрасс, отключениях электроэнергии и даже не аварийная ситуация на Туракурганской ТЭС. Хотя история с замерзшими датчиками ставит вопрос о том, почему же они своевременно не были настроены на предсказанное понижение температуры воздуха. Уверен, у специалистов и экспертов всегда найдется убедительный ответ при случае.

История с похищением угля рисковыми парнями из вагонов прямо из движущегося состава — вот где, на мой взгляд, настоящая визуализация нашего броуновского движения во всей энергетической системе страны. «Во сюжет!», как говорил герой классической киноленты Георгия Данелия. В условиях дефицита качественной отечественной кинопродукции пользователи соцсетей сразу же предложили снять захватывающий фильм по мотивам ангренской истории про вагонных «угледобытчиков».

Я подобную картину в жизни видел собственными глазами в начале 90-х. Тогда все мы, пассажиры автобуса, наблюдали, как на одном из перекрестков столицы ушлые крепкие парни умыкнули несколько мешков картошки прямо с кузова грузовика, пережидавшего красный свет светофора. Время тогда было непростое, даже местами голодное.

Понимаю, воровать будут всегда. Но вот такая «махновщина» — тогда и сейчас — производная не только от вечного двигателя расхитительства. Сложные 90-е остались позади, но выясняется, что мы по-прежнему живем в период дефицита: только продуктовый уступил сегодня место энергетическому.

Очередное сетевое волнение по поводу купирования света и тепла вполне укладывается в риторическую модель, известную еще со времени знаменитой кинокомедии «Операция „Ы“»: «В то время, как космические корабли бороздят просторы Вселенной…» По прошествии более полувека аргумент «в то время как» выглядит следующим образом: «В век цифровой и низкоуглеродной экономики у нас воруют уголь из вагонов».

Грандиозных и технологичных планов у страны тоже хватает. Ответственные за светлое и теплое будущее уверенно заявят: мы продумали отечественный хайтек. На всевозможных конференциях и вебинарах будут говорить о привлечении частного бизнеса в создание альтернативной генерации, о скором появлении оптового рынка электроэнергии и независимого регулятора по распределению природного газа.

По прогнозам Минэнерго, потребление электроэнергии в стране будет расти на 6−7% в год, и к 2030 году потребность составит более 112 миллиардов кВт.ч при наличии более 31 ГВт генерирующих мощностей. Для покрытия дефицита планируется привлечь 35 млрд долларов инвестиций в строительство новых генерирующих мощностей на 26 ГВт при 12,4 МВт в настоящее время. При этом, несмотря на ожидаемое развитие новых видов энергетики — ветровой, солнечной и атомной — основной упор (более 50%) будет по-прежнему делаться на газовые тепловые станции.

Но одно дело рассказывать, какой майский день, именины сердца настанут после воплощения всех грандиозных реформ, другое дело говорить об устаревшей проводке и трансформаторах в жилых домах. Обрисовывая привлекательные черты грядущего благополучия, реформаторы выводят их из настоящего, где основными орудиями, сдерживающими возможный энергетический блэкаут, остаются рубильник и лимиты.

Причина тому весьма простая. Всякая машина имеет предел мощности. Если при ее эксплуатации полагать, что мощность не будет знать износу на веки вечные, результат очевиден: стоп-машина. Наша индустриальная машина имеет все еще советскую сборку. И надо сказать — хорошего качества, раз служит еще верой и правдой по сей день. Однако сегодня и ее необходимо менять. Здесь одной заменой оборудования уже не ограничишься.

В Минэнерго рассчитывают, что модель поэтапного реформирования электроэнергетической отрасли гарантирует покрытие растущей потребности экономики и населения без резкого роста тарифов, а также плавное снижение роли государства и переход на полноценные рыночные отношения.

Уже много лет власти регулярно подступают к базовым проблемам энергетики — отмеряют, отмеряют, а отрезать не хотят. В одной из своих миниатюр по такому поводу советский сатирик Аркадий Райкин говорил: «Раствор бор, кирпич йук, кирпич бор, раствор йук». Пока что в нашей системе сочетание слов «тепло» и «энергетика» никак не могут твердо соединиться в одну неразрывную цепь.

Такую осторожность можно было бы назвать разумной, если бы мы приближались к намеченной цели. Но сегодня необходимо распутать наш энергетический узел и свести воедино интересы и производителей и поставщиков и потребителей генерации. Сделать правила регулирования цен на свет, тепло и газ понятными и прозрачными. А там, глядишь, и о настоящем рынке можно начать разговор.

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