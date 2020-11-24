Когда нужен оптимальный вариант для решения многих задач — поможет автосамосвал «КАМАЗ» на метане. Безопасный, экологичный, экономичный и по специальной акции «Бери больше — плати меньше» от «КАМАЗ Лизинг».
В рамках акции компания предлагает:
- автосамосвал на природном газе по цене 757,87 млн сумов с НДС;
- авансовый платеж всего от 10%;
- срок лизинга — до 36 месяцев.
Приобретая автосамосвал «КАМАЗ» на газе, покупатель экономит на топливе до двух раз по сравнению с дизельным.
Кроме того, чем больше самосвалов, тем меньше размер ставки лизингового платежа:
- 1 единица — 16% годовых;
- от 2 до 4 единиц — 14% годовых;
- от 5 до 9 единиц — 12% годовых;
- от 10 единиц — 10% годовых на остаток задолженности.
Акция действует до 31 декабря включительно.
Количество техники ограничено.
Подробную информацию об акции можно узнать по ссылке.
Телефон: (+998) 55−501−90−90.
Сайт: kamazleasing.uz
Telegram-канал: t.me/kamaz_leasing
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