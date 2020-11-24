Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 ноября провел видеоселекторное совещание, в повестку дня которого включены два вопроса — эффективность принимаемых мер по поддержке предпринимательства в регионах и дальнейшие задачи по развитию сферы услуг.

Как сообщила пресс-служба главы государства, на совещании рассмотрена результативность деятельности хокимов и руководителей секторов по основной задаче, поставленной перед ними, а именно — созданию новых рабочих мест и выведению малообеспеченных семей из «железной тетради».

Так, за 10 месяцев в Сырдарьинской области было создано 12 тысяч постоянных рабочих мест. В результате были трудоустроены около 90% безработных, включенных в «железную тетрадь».

Успешными признаны показатели создания рабочих мест в Каршинском и Китабском районах Кашкадарьинской области, Кызылтепинском, Учкудукском, Навбахорском районах и городе Зарафшане Навоийской области. Но в ряде районов работа в этом направлении признана неудовлетворительной.

«В каждом регионе есть большие ресурсы для развития предпринимательства. Осталось лишь их задействовать. Руководители на местах должны каждый день думать и работать над этим», — отметил президент.

На совещании также поднят вопрос об освобождении от занимаемой должности хокимов Бухарского, Джандарского и Сырдарьинского районов, не организовавших должным образом работу по созданию рабочих мест, решению проблем и поддержке предпринимателей.