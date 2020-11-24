Штаб избранного президента США Джо Байдена назвал имена кандидатов на ключевые посты в администрации президента. Список претендентов опубликован на сайте переходного периода, созданного командой политика.

На пост государственного секретаря Джо Байден выдвинул кандидатуру своего помощника Энтони Блинкена, который ранее работал заместителем госсекретаря в администрации Барака Обамы.

Алехандро Майоркас, работавший заместителем главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) при Обаме, выдвинут на пост министра внутренней безопасности. В случае подтверждения он станет первым иммигрантом и латиноамериканцем, возглавившем МВБ.

На пост директора Национальной разведки США выдвинута Эврил Хейнс, бывшая при Обаме сначала заместителем директора ЦРУ, а затем — первым заместителем советника президента по национальной безопасности.

Советником по национальной безопасности выдвинут Джейк Салливан, который был советником по нацбезопасности для Джо Байдена, когда тот занимал пост вице-президента.

На должность постоянного представителя США при ООН выдвинута Линда Томас-Гринфилд, занимавшая в 2013—2017 годах пост помощника госсекретаря по делам Африки.

Специальным представителем президента США по вопросам климата станет, как ожидается, бывший госсекретарь США Джон Керри.

«Пришло время восстановить лидерство Америки. Я верю, что они сделают именно это», — отметил Байден.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что рекомендовал главе Администрации общих служб (GSA) Эмили Мерфи начать процесс передачи полномочий команде Джо Байдена.

«В интересах США, я рекомендую Эмили и её команде сделать то, что необходимо сделать в отношении первоначальных протоколов, и посоветовал моей команде сделать то же самое», — написал Трамп.

Он подчеркнул, что не признаёт результатов президентских выборов и продолжит оспаривать их в судах.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Американские СМИ назвали их победителем Джо Байдена. Дональд Трамп отказался признать своё поражение и подал десятки исков в суды о пересмотре результатов, все они были отклонены. Формально Байдена утвердят на должность президента США 14 декабря, когда состоится голосование коллегии выборщиков.