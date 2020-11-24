В понедельник в сети распространились фотографии с открытия библиотеки в Бахмальском районе Джизакской области. Пользователей возмутило, что участвовавшие в мероприятии дети были без верхней одежды, а официальные лица — тепло одеты. По этому поводу с заявлением выступил хокимият района.

В заявлении говорится, что хоким района Муса Анарбаев, присутствовавший на церемонии открытия 20 ноября, заметил легко одетых детей только по прибытии. «Из-за холодной погоды церемония на улице проходила примерно 5−6 минут», — добавили в администрации района.

В хокимияте отметили, что после окончания мероприятия хоким провел небольшое совещание и «резко раскритиковал» проведение церемонии на улице.

В заявлении подчеркивается, что у учеников и их родителей нет претензий по поводу случившегося, «поскольку дети оставались на улице непродолжительное время».

«Организаторов предупредили и призвали впредь быть более ответственными и внимательными при проведении любых мероприятий», — говорится в сообщении.

Напомним, на днях похожий случай произошел в Андижанской области. Тогда, несмотря на резкое похолодание, учеников школы вывели на мороз без верхней одежды в рамках агитационного мероприятия. По итогам проверки были уволены директор и замдиректора школы.