В январе-октябре Узбекистан увеличил экспорт легковых автомобилей на 66,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период отечественные автопроизводители поставили 13310 машин на 127,2 млн долларов, сообщил пресс-секретарь Государственного комитета по статистике Усмон Абдурасулов.

За десять месяцев прошлого года было экспортировано легковых автомобилей на 50,9 млн долларов.

По данным пресс-службы Госкомстата, в Казахстан поставлено наибольшее число машин — 11048. География экспорта в денежном выражении выглядит следующим образом:

Казахстан — 109,8 млн долларов;

Украина — 6,4 млн долларов;

Азербайджан — 6,2 млн долларов;

Россия — 2,2 млн долларов;

Таджикистан — 1,2 млн долларов;

другие страны — 1,4 млн долларов.

При этом за десять месяцев в Узбекистан завезли 22228 легковых автомобилей на 392,8 млн долларов (+34,7%), а также детали и принадлежности на 767,3 млн долларов (+5,3%).

Ранее «Газета.uz» сообщала, что UzAuto Motors увеличила выпуск всех моделей автомобилей, но чистая прибыль компании упала почти вдвое. В компании это объяснили лишением льгот по налоговым выплатам, включая НДС.