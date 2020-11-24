В 2019 году в Ташкенте был открыт Информационный центр по атомным технологиям. В то же время прошел первый Фестиваль науки и атома, который был призвал познакомить молодежь с современными технологиями. 27 и 28 ноября пройдет второй Фестиваль науки и атома. На этот раз — в онлайн-формате.





Как прокачать свои знания в области науки и проникнуться миром атомов, оставаясь в тренде? Подключиться к онлайн-фестивалю науки и атома и убедиться, что наука — это не только полезно, наука — это модно.

Использование атомной энергии стало показателем развития культуры общества, влияющим на улучшение качества жизни. Доступное энергоснабжение считается немаловажным фактором с точки зрения борьбы с бедностью, а также для энергетической независимости и экономического роста. В рамках фестиваля эксперты простым языком расскажут о новейших технологиях, научных прорывах и их роли в развитии страны.





На протяжении двух дней молодежь ждут прямые трансляции с ведущими учеными России и Узбекистана, онлайн-викторина с вопросами о науке, технике и мирном атоме, дискуссии и многое другое. Участникам фестиваля расскажут о трендах в технологиях и ответят на вопросы о том, как выбирать востребованные в ближайшем будущем профессии.





Образовательно-развлекательная программа фестиваля будет интересна как детям, так взрослым — всем интересующимся современной наукой.

Зрители отправятся в увлекательное виртуальное путешествие по Узбекистану глазами атомщика, где покажут локации, играющие роль в развитии атомной отрасли. А завершится фестиваль розыгрышем призов.





Мероприятие организовывает Информационный центр по атомным технологиям в Ташкенте при поддержке Агентства по развитию атомной энергии Министерства энергетики Республики Узбекистан и Госкорпорации «Росатом».

Фестивали науки и атома проводятся во многих странах, развивающих атомную энергетику — Индии, Беларуси, Армении, Бангладеше, Египте, Вьетнаме и других странах. И везде серия образовательных мероприятий пользуется большой популярностью.





К трансляции можно присоединиться на платформе YouTube.

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