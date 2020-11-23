Эксперты Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Бахтиёр Исмаилов и Бахтишод Хамидов изучили вторичный рынок автомобилей в Узбекистане и факторы, влияющие на цену автомобиля.

По данным ЦЭИР, в Узбекистане более 3 миллионов легковых автомобилей. На вторичном рынке в год заключается примерно 400−500 тысяч сделок по купле-продаже подержанных авто. Объем рынка в год составляет примерно 2 млрд долларов.

Число оформленных и переоформленных автотранспортных средств в Узбекистане

(январь 2018=100%)





Эксперты отмечают, что долгое время в Узбекистане цены на автомобили не зависели от года выпуска, однако в последнее время ситуация начала меняться. Это во многом объясняется сокращением барьеров при покупке нового авто.

Предварительный анализ показал, что в среднем износ автомобиля за один год снижает цену примерно на 600 долларов. Однако этот метод не учитывает другие характеристики автомобиля и нелинейность взаимосвязи между ценой и годом выпуска, когда снижение цены ускоряется по мере устаревания авто. Поэтому был использован веб-скрейпинг с использованием методов машинного обучения, который учитывает эти недостатки и ориентирован на структурирование данных.

Средняя цена автомобилей по марке и годам (в долларах США)

(получены методом веб-скрейпинга)

Марка 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Chevrolet Captiva, 2 позиция 16593 19000 - 24000 - - - Chevrolet Captiva, 3 позиция 19271 20122 20740 19500 - - - Chevrolet Captiva, 4 позиция 20071 21143 24728 25364 28492 35000 36500 Chevrolet Cobalt, 1 позиция 7338 7721 8516 8472 8610 8850 - Chevrolet Cobalt, 2 евро 8107 8025 8306 8043 9471 9742 10467 Chevrolet Cobalt, 2 позиция 7971 8150 8459 8768 9141 9647 10041 Chevrolet Cobalt, 3 позиция 8292 8379 9231 9236 8225 10273 9982 Chevrolet Cobalt, 4 позиция 8184 9029 9350 9967 9813 10595 11349 Chevrolet Damas 6181 6372 6666 7150 7282 7779 8046 Chevrolet Labo - 7450 8063 8280 8748 9186 9007 Chevrolet Lacetti 9213 9262 10000 10900 12233 11235 12413 Chevrolet Lacetti, 1 позиция 8695 9072 9387 9728 10255 11258 11883 Chevrolet Lacetti, 1 позиция 9176 8936 9618 10383 10765 11271 11965 Chevrolet Lacetti, 2 позиция 9009 9215 10000 10100 10889 11105 11833 Chevrolet Lacetti, 3 позиция 9545 10063 9680 11554 11853 12757 13881 Chevrolet Malibu 2 - - - 23978 26212 27457 28051 Chevrolet Malibu, 2 позиция 14977 15466 16493 22700 27438 23934 28857 Chevrolet Malibu, 3 позиция 16033 16900 17750 28000 26350 26789 28352 Chevrolet Matiz 4688 4470 4283 5554 5042 - - Chevrolet Matiz Best, 2 позиция 5100 4813 6000 5433 5189 - - Chevrolet Matiz Best, 3 позиция 4543 5063 5404 5513 5108 - - Chevrolet Matiz, 1 позиция 4394 4493 4055 4862 5216 - - Chevrolet Matiz, 2 позиция 4435 4504 4765 5180 4875 6000 - Chevrolet Matiz, 3 позиция 4812 4746 4580 5367 5667 5792 - Chevrolet Matiz, 4 позиция 4639 4942 5275 5271 5950 - - Chevrolet Nexia 2 6551 7259 6643 7300 8203 - - Chevrolet Nexia 3, 2 позиция - - 7816 7985 8037 8375 8819 Chevrolet Nexia 3, 4 позиция 9000

8478 8498 8907 9461 10182 Chevrolet Spark, 1 позиция 5302 6205 5931 6000 7000 - 8165 Chevrolet Spark, 2 евро позиция 5989 6127 6859 6955 6968 7321 7776 Chevrolet Spark, 2 позиция 5932 6027 6311 6515 6843 7124 7500 Chevrolet Spark, 3 позиция 6022 6235 6336 7140 7528 7714 8714 Chevrolet Spark, 4 позиция 6050 6672 8167 7413 7863 8565 8846 Chevrolet Tracker, 2 позиция - - - - 17000 18948 19814 Daewoo Damas 5000 - - - - - 7782 Daewoo Lacetti 9500 8217 9487 9094 - - - Daewoo Matiz (Standart) 4363 4441 4583 5050 - - - Daewoo Matiz Best



4550 5000 5500 - - Daewoo Nexia 5936 5761 6200 - - - 8429 Daewoo Nexia II 6364 6529 6543 - - - - Kia Carnival - 22915 27199 26500 32833 35000 37500 Ravon Nexia R3 - - 8205 8028 8487 8098 10079 Ravon R4 7908 8200 9500 9094 9570 10014 10534 ВАЗ (Lada) Largus 9061 10455 11214 12249 12825 13918 13624 ВАЗ (Lada) Vesta - 8200 10500 10669 11429 12507 13382 ВАЗ (Lada) Нива 8000 7129 - 11584 10200 10800 12140

Описание данных

Согласно результатам исследования, при прочих равных условиях (при сравнении авто одинаковой марки, позиции, места продажи и цвета), износ авто за один год приводит к снижению его стоимости в среднем примерно на 300−400 долларов.

При этом анализ показал, что пробег не оказывает значительного влияния на цену. Это может объяснятся тем, что год выпуска дает примерное представление о пройденном автомобилем пути, а также распространенной практикой подкручивать показатель на одометре. Такую точку зрения разделяют и другие эксперты в этой сфере, отмечает ЦЭИР.

Средний уровень пробега в разрезе года выпуска автомобилей





Источник: расчеты авторов с использованием данных из интернета.

На цены машин одинаковой марки, позиции и года выпуска оказывает влияние наличие аксессуарных принадлежностей и тонирования, увеличивая цену в среднем на 350 долларов. До настоящего времени для получения разрешения самого распространенного вида тонировки потребовалось платить примерно 220 долларов, а также дополнительно расходы на установку. Наличие кондиционера завышает цену авто на 170−200 долларов, аудиосистемы — на 100−120 долларов, блютуза — на 240 долларов, линзованной оптики на автомобилях премиум-класса — на 420 долларов.

При этом, не выявлено существенной разницы между ценами подержанного автомобиля с наличием сигнализации и без нее. Аналогичная картина наблюдается и случае шторок, противотуманных фар, ксенона, датчиков света, гидравлики руля, рейлинга.

При сравнении автомобилей с одинаковыми параметрами разница в цене между Captiva 4-й и 1-й позиций составляет примерно 9500 долларов, Cobalt 4-й и 1-й позиций — 1400 долларов, Cobalt евро и национального выпуска — 300 долларов, Lacetti 3-й и 1-й позиций — 700 долларов, Lacetii с газобаллонным оборудованием и без него — 400 долларов.

Разница между Malibu-2 и Malibu 2-й позиции составляет примерно 9000 долларов. Для марок Matiz и Nexia-2 позиция автомобиля практически не влияет на цену, разница может достигать максимум 100−150 долларов.

Серии DOHC и SOHC для Nexia-2 играет маловажную роль в ценах на данные автомобили. Для Spark разница в стоимости 4-й и 1-й позиций на вторичном рынке составляет 1200 долларов, а евро выпуск увеличивает цену на 300 долларов.

Средние цены на автомобили различных моделей и позиций

При прочих равных условиях, на цены автомобилей влияет и цвет. Коричневый, черный, «мокрый асфальт» и красный цвета повышают цену, отмечают исследователи.

Отсутствие белого цвета среди лидеров может объяснятся тем, что белый может способствовать росту ликвидности (интенсивности купли-продажи) автомобиля, а не цены.

Справочно: веб-скрейпинг (web-scraping) — автоматическое извлечение и сбор данных из интернета. Наиболее распространенные виды использования веб-скрейпинга включают в себя веб-индексацию, сбор данных, мониторинг и сравнение цен в электронной торговле, исследования рынка, анализ продукции, сбор информации о продажах, онлайновое присутствие и отслеживание репутации, а также прослушивание в социальных сетях.

Источником данных исследования стали сайты электронной коммерции и торговые платформы Узнета. В результате были собраны данные примерно по 20 тысячам транспортным средствам. Каждое транспортное средство имеет свою цену, модель, год выпуска, тип двигателя, пробег, цвет и другие параметры.

Первичные данные были очищены от противоречивых моментов, не влияя на общую структуру базы данных, после чего число наблюдений осталось на уровне более 10 тысяч.