Эксперты Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Бахтиёр Исмаилов и Бахтишод Хамидов изучили вторичный рынок автомобилей в Узбекистане и факторы, влияющие на цену автомобиля.

По данным ЦЭИР, в Узбекистане более 3 миллионов легковых автомобилей. На вторичном рынке в год заключается примерно 400−500 тысяч сделок по купле-продаже подержанных авто. Объем рынка в год составляет примерно 2 млрд долларов.

Число оформленных и переоформленных автотранспортных средств в Узбекистане

(январь 2018=100%)


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Эксперты отмечают, что долгое время в Узбекистане цены на автомобили не зависели от года выпуска, однако в последнее время ситуация начала меняться. Это во многом объясняется сокращением барьеров при покупке нового авто.

Предварительный анализ показал, что в среднем износ автомобиля за один год снижает цену примерно на 600 долларов. Однако этот метод не учитывает другие характеристики автомобиля и нелинейность взаимосвязи между ценой и годом выпуска, когда снижение цены ускоряется по мере устаревания авто. Поэтому был использован веб-скрейпинг с использованием методов машинного обучения, который учитывает эти недостатки и ориентирован на структурирование данных.

Средняя цена автомобилей по марке и годам (в долларах США)

(получены методом веб-скрейпинга)

Марка

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Chevrolet Captiva, 2 позиция

16593

19000

-

24000

-

-

-

Chevrolet Captiva, 3 позиция

19271

20122

20740

19500

-

-

-

Chevrolet Captiva, 4 позиция

20071

21143

24728

25364

28492

35000

36500

Chevrolet Cobalt, 1 позиция

7338

7721

8516

8472

8610

8850

-

Chevrolet Cobalt, 2 евро

8107

8025

8306

8043

9471

9742

10467

Chevrolet Cobalt, 2 позиция

7971

8150

8459

8768

9141

9647

10041

Chevrolet Cobalt, 3 позиция

8292

8379

9231

9236

8225

10273

9982

Chevrolet Cobalt, 4 позиция

8184

9029

9350

9967

9813

10595

11349

Chevrolet Damas

6181

6372

6666

7150

7282

7779

8046

Chevrolet Labo

-

7450

8063

8280

8748

9186

9007

Chevrolet Lacetti

9213

9262

10000

10900

12233

11235

12413

Chevrolet Lacetti, 1 позиция

8695

9072

9387

9728

10255

11258

11883

Chevrolet Lacetti, 1 позиция

9176

8936

9618

10383

10765

11271

11965

Chevrolet Lacetti, 2 позиция

9009

9215

10000

10100

10889

11105

11833

Chevrolet Lacetti, 3 позиция

9545

10063

9680

11554

11853

12757

13881

Chevrolet Malibu 2

-

-

-

23978

26212

27457

28051

Chevrolet Malibu, 2 позиция

14977

15466

16493

22700

27438

23934

28857

Chevrolet Malibu, 3 позиция

16033

16900

17750

28000

26350

26789

28352

Chevrolet Matiz

4688

4470

4283

5554

5042

-

-

Chevrolet Matiz Best, 2 позиция

5100

4813

6000

5433

5189

-

-

Chevrolet Matiz Best, 3 позиция

4543

5063

5404

5513

5108

-

-

Chevrolet Matiz, 1 позиция

4394

4493

4055

4862

5216

-

-

Chevrolet Matiz, 2 позиция

4435

4504

4765

5180

4875

6000

-

Chevrolet Matiz, 3 позиция

4812

4746

4580

5367

5667

5792

-

Chevrolet Matiz, 4 позиция

4639

4942

5275

5271

5950

-

-

Chevrolet Nexia 2

6551

7259

6643

7300

8203

-

-

Chevrolet Nexia 3, 2 позиция

-

-

7816

7985

8037

8375

8819

Chevrolet Nexia 3, 4 позиция

9000


8478

8498

8907

9461

10182

Chevrolet Spark, 1 позиция

5302

6205

5931

6000

7000

-

8165

Chevrolet Spark, 2 евро позиция

5989

6127

6859

6955

6968

7321

7776

Chevrolet Spark, 2 позиция

5932

6027

6311

6515

6843

7124

7500

Chevrolet Spark, 3 позиция

6022

6235

6336

7140

7528

7714

8714

Chevrolet Spark, 4 позиция

6050

6672

8167

7413

7863

8565

8846

Chevrolet Tracker, 2 позиция

-

-

-

-

17000

18948

19814

Daewoo Damas

5000

-

-

-

-

-

7782

Daewoo Lacetti

9500

8217

9487

9094

-

-

-

Daewoo Matiz (Standart)

4363

4441

4583

5050

-

-

-

Daewoo Matiz Best



4550

5000

5500

-

-

Daewoo Nexia

5936

5761

6200

-

-

-

8429

Daewoo Nexia II

6364

6529

6543

-

-

-

-

Kia Carnival

-

22915

27199

26500

32833

35000

37500

Ravon Nexia R3

-

-

8205

8028

8487

8098

10079

Ravon R4

7908

8200

9500

9094

9570

10014

10534

ВАЗ (Lada) Largus

9061

10455

11214

12249

12825

13918

13624

ВАЗ (Lada) Vesta

-

8200

10500

10669

11429

12507

13382

ВАЗ (Lada) Нива

8000

7129

-

11584

10200

10800

12140

Описание данных

Согласно результатам исследования, при прочих равных условиях (при сравнении авто одинаковой марки, позиции, места продажи и цвета), износ авто за один год приводит к снижению его стоимости в среднем примерно на 300−400 долларов.

При этом анализ показал, что пробег не оказывает значительного влияния на цену. Это может объяснятся тем, что год выпуска дает примерное представление о пройденном автомобилем пути, а также распространенной практикой подкручивать показатель на одометре. Такую точку зрения разделяют и другие эксперты в этой сфере, отмечает ЦЭИР.

Средний уровень пробега в разрезе года выпуска автомобилей


Источник: расчеты авторов с использованием данных из интернета.

На цены машин одинаковой марки, позиции и года выпуска оказывает влияние наличие аксессуарных принадлежностей и тонирования, увеличивая цену в среднем на 350 долларов. До настоящего времени для получения разрешения самого распространенного вида тонировки потребовалось платить примерно 220 долларов, а также дополнительно расходы на установку. Наличие кондиционера завышает цену авто на 170−200 долларов, аудиосистемы — на 100−120 долларов, блютуза — на 240 долларов, линзованной оптики на автомобилях премиум-класса — на 420 долларов.

При этом, не выявлено существенной разницы между ценами подержанного автомобиля с наличием сигнализации и без нее. Аналогичная картина наблюдается и случае шторок, противотуманных фар, ксенона, датчиков света, гидравлики руля, рейлинга.

При сравнении автомобилей с одинаковыми параметрами разница в цене между Captiva 4-й и 1-й позиций составляет примерно 9500 долларов, Cobalt 4-й и 1-й позиций — 1400 долларов, Cobalt евро и национального выпуска — 300 долларов, Lacetti 3-й и 1-й позиций — 700 долларов, Lacetii с газобаллонным оборудованием и без него — 400 долларов.

Разница между Malibu-2 и Malibu 2-й позиции составляет примерно 9000 долларов. Для марок Matiz и Nexia-2 позиция автомобиля практически не влияет на цену, разница может достигать максимум 100−150 долларов.

Серии DOHC и SOHC для Nexia-2 играет маловажную роль в ценах на данные автомобили. Для Spark разница в стоимости 4-й и 1-й позиций на вторичном рынке составляет 1200 долларов, а евро выпуск увеличивает цену на 300 долларов.

Средние цены на автомобили различных моделей и позиций


При прочих равных условиях, на цены автомобилей влияет и цвет. Коричневый, черный, «мокрый асфальт» и красный цвета повышают цену, отмечают исследователи.

Отсутствие белого цвета среди лидеров может объяснятся тем, что белый может способствовать росту ликвидности (интенсивности купли-продажи) автомобиля, а не цены.

Справочно: веб-скрейпинг (web-scraping) — автоматическое извлечение и сбор данных из интернета. Наиболее распространенные виды использования веб-скрейпинга включают в себя веб-индексацию, сбор данных, мониторинг и сравнение цен в электронной торговле, исследования рынка, анализ продукции, сбор информации о продажах, онлайновое присутствие и отслеживание репутации, а также прослушивание в социальных сетях.

Источником данных исследования стали сайты электронной коммерции и торговые платформы Узнета. В результате были собраны данные примерно по 20 тысячам транспортным средствам. Каждое транспортное средство имеет свою цену, модель, год выпуска, тип двигателя, пробег, цвет и другие параметры.

Первичные данные были очищены от противоречивых моментов, не влияя на общую структуру базы данных, после чего число наблюдений осталось на уровне более 10 тысяч.