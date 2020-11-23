Эксперты Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Бахтиёр Исмаилов и Бахтишод Хамидов изучили вторичный рынок автомобилей в Узбекистане и факторы, влияющие на цену автомобиля.
По данным ЦЭИР, в Узбекистане более 3 миллионов легковых автомобилей. На вторичном рынке в год заключается примерно 400−500 тысяч сделок по купле-продаже подержанных авто. Объем рынка в год составляет примерно 2 млрд долларов.
Число оформленных и переоформленных автотранспортных средств в Узбекистане
(январь 2018=100%)
Эксперты отмечают, что долгое время в Узбекистане цены на автомобили не зависели от года выпуска, однако в последнее время ситуация начала меняться. Это во многом объясняется сокращением барьеров при покупке нового авто.
Предварительный анализ показал, что в среднем износ автомобиля за один год снижает цену примерно на 600 долларов. Однако этот метод не учитывает другие характеристики автомобиля и нелинейность взаимосвязи между ценой и годом выпуска, когда снижение цены ускоряется по мере устаревания авто. Поэтому был использован веб-скрейпинг с использованием методов машинного обучения, который учитывает эти недостатки и ориентирован на структурирование данных.
Средняя цена автомобилей по марке и годам (в долларах США)
(получены методом веб-скрейпинга)
Марка
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Chevrolet Captiva, 2 позиция
16593
19000
-
24000
-
-
-
Chevrolet Captiva, 3 позиция
19271
20122
20740
19500
-
-
-
Chevrolet Captiva, 4 позиция
20071
21143
24728
25364
28492
35000
36500
Chevrolet Cobalt, 1 позиция
7338
7721
8516
8472
8610
8850
-
Chevrolet Cobalt, 2 евро
8107
8025
8306
8043
9471
9742
10467
Chevrolet Cobalt, 2 позиция
7971
8150
8459
8768
9141
9647
10041
Chevrolet Cobalt, 3 позиция
8292
8379
9231
9236
8225
10273
9982
Chevrolet Cobalt, 4 позиция
8184
9029
9350
9967
9813
10595
11349
Chevrolet Damas
6181
6372
6666
7150
7282
7779
8046
Chevrolet Labo
-
7450
8063
8280
8748
9186
9007
Chevrolet Lacetti
9213
9262
10000
10900
12233
11235
12413
Chevrolet Lacetti, 1 позиция
8695
9072
9387
9728
10255
11258
11883
Chevrolet Lacetti, 1 позиция
9176
8936
9618
10383
10765
11271
11965
Chevrolet Lacetti, 2 позиция
9009
9215
10000
10100
10889
11105
11833
Chevrolet Lacetti, 3 позиция
9545
10063
9680
11554
11853
12757
13881
Chevrolet Malibu 2
-
-
-
23978
26212
27457
28051
Chevrolet Malibu, 2 позиция
14977
15466
16493
22700
27438
23934
28857
Chevrolet Malibu, 3 позиция
16033
16900
17750
28000
26350
26789
28352
Chevrolet Matiz
4688
4470
4283
5554
5042
-
-
Chevrolet Matiz Best, 2 позиция
5100
4813
6000
5433
5189
-
-
Chevrolet Matiz Best, 3 позиция
4543
5063
5404
5513
5108
-
-
Chevrolet Matiz, 1 позиция
4394
4493
4055
4862
5216
-
-
Chevrolet Matiz, 2 позиция
4435
4504
4765
5180
4875
6000
-
Chevrolet Matiz, 3 позиция
4812
4746
4580
5367
5667
5792
-
Chevrolet Matiz, 4 позиция
4639
4942
5275
5271
5950
-
-
Chevrolet Nexia 2
6551
7259
6643
7300
8203
-
-
Chevrolet Nexia 3, 2 позиция
-
-
7816
7985
8037
8375
8819
Chevrolet Nexia 3, 4 позиция
9000
8478
8498
8907
9461
10182
Chevrolet Spark, 1 позиция
5302
6205
5931
6000
7000
-
8165
Chevrolet Spark, 2 евро позиция
5989
6127
6859
6955
6968
7321
7776
Chevrolet Spark, 2 позиция
5932
6027
6311
6515
6843
7124
7500
Chevrolet Spark, 3 позиция
6022
6235
6336
7140
7528
7714
8714
Chevrolet Spark, 4 позиция
6050
6672
8167
7413
7863
8565
8846
Chevrolet Tracker, 2 позиция
-
-
-
-
17000
18948
19814
Daewoo Damas
5000
-
-
-
-
-
7782
Daewoo Lacetti
9500
8217
9487
9094
-
-
-
Daewoo Matiz (Standart)
4363
4441
4583
5050
-
-
-
Daewoo Matiz Best
4550
5000
5500
-
-
Daewoo Nexia
5936
5761
6200
-
-
-
8429
Daewoo Nexia II
6364
6529
6543
-
-
-
-
Kia Carnival
-
22915
27199
26500
32833
35000
37500
Ravon Nexia R3
-
-
8205
8028
8487
8098
10079
Ravon R4
7908
8200
9500
9094
9570
10014
10534
ВАЗ (Lada) Largus
9061
10455
11214
12249
12825
13918
13624
ВАЗ (Lada) Vesta
-
8200
10500
10669
11429
12507
13382
ВАЗ (Lada) Нива
8000
7129
-
11584
10200
10800
12140
Описание данных
Согласно результатам исследования, при прочих равных условиях (при сравнении авто одинаковой марки, позиции, места продажи и цвета), износ авто за один год приводит к снижению его стоимости в среднем примерно на 300−400 долларов.
При этом анализ показал, что пробег не оказывает значительного влияния на цену. Это может объяснятся тем, что год выпуска дает примерное представление о пройденном автомобилем пути, а также распространенной практикой подкручивать показатель на одометре. Такую точку зрения разделяют и другие эксперты в этой сфере, отмечает ЦЭИР.
Средний уровень пробега в разрезе года выпуска автомобилей
Источник: расчеты авторов с использованием данных из интернета.
На цены машин одинаковой марки, позиции и года выпуска оказывает влияние наличие аксессуарных принадлежностей и тонирования, увеличивая цену в среднем на 350 долларов. До настоящего времени для получения разрешения самого распространенного вида тонировки потребовалось платить примерно 220 долларов, а также дополнительно расходы на установку. Наличие кондиционера завышает цену авто на 170−200 долларов, аудиосистемы — на 100−120 долларов, блютуза — на 240 долларов, линзованной оптики на автомобилях премиум-класса — на 420 долларов.
При этом, не выявлено существенной разницы между ценами подержанного автомобиля с наличием сигнализации и без нее. Аналогичная картина наблюдается и случае шторок, противотуманных фар, ксенона, датчиков света, гидравлики руля, рейлинга.
При сравнении автомобилей с одинаковыми параметрами разница в цене между Captiva 4-й и 1-й позиций составляет примерно 9500 долларов, Cobalt 4-й и 1-й позиций — 1400 долларов, Cobalt евро и национального выпуска — 300 долларов, Lacetti 3-й и 1-й позиций — 700 долларов, Lacetii с газобаллонным оборудованием и без него — 400 долларов.
Разница между Malibu-2 и Malibu 2-й позиции составляет примерно 9000 долларов. Для марок Matiz и Nexia-2 позиция автомобиля практически не влияет на цену, разница может достигать максимум 100−150 долларов.
Серии DOHC и SOHC для Nexia-2 играет маловажную роль в ценах на данные автомобили. Для Spark разница в стоимости 4-й и 1-й позиций на вторичном рынке составляет 1200 долларов, а евро выпуск увеличивает цену на 300 долларов.
Средние цены на автомобили различных моделей и позиций
При прочих равных условиях, на цены автомобилей влияет и цвет. Коричневый, черный, «мокрый асфальт» и красный цвета повышают цену, отмечают исследователи.
Отсутствие белого цвета среди лидеров может объяснятся тем, что белый может способствовать росту ликвидности (интенсивности купли-продажи) автомобиля, а не цены.
Справочно: веб-скрейпинг (web-scraping) — автоматическое извлечение и сбор данных из интернета. Наиболее распространенные виды использования веб-скрейпинга включают в себя веб-индексацию, сбор данных, мониторинг и сравнение цен в электронной торговле, исследования рынка, анализ продукции, сбор информации о продажах, онлайновое присутствие и отслеживание репутации, а также прослушивание в социальных сетях.
Источником данных исследования стали сайты электронной коммерции и торговые платформы Узнета. В результате были собраны данные примерно по 20 тысячам транспортным средствам. Каждое транспортное средство имеет свою цену, модель, год выпуска, тип двигателя, пробег, цвет и другие параметры.
Первичные данные были очищены от противоречивых моментов, не влияя на общую структуру базы данных, после чего число наблюдений осталось на уровне более 10 тысяч.