PocketBook более 13 лет развивает мировой рынок электронного чтения в 40 странах. Компания гарантирует пользователям комфорт, защиту зрения и свободу выбора контента.

Ридеры PocketBook оснащены E Ink-экранами последнего поколения и более продвинутой функцией подсветки SMARTlight. Некоторые из них защищены от воды. С весом в среднем всего около 155 г устройства хранят тысячи электронных книг. А это значит, что собственная библиотека всегда будет у пользователя под рукой.





Более того, PocketBook предоставляет пользователям целую экосистему для чтения. В нее входят современные E Ink-ридеры, а также мобильное приложение PocketBook Reader для смартфонов и планшетов. К тому же у пользователей будет облачный сервис PocketBook Cloud, который поможет синхронизировать книги и позиции чтения на всех устройствах: ноутбуке, планшете или смартфоне.

Основные преимущества PocketBook

Экран E Ink — полная безопасность для зрения

В отличие от цветных экранов смартфонов и планшетов, оптические характеристики дисплея E Ink практически не отличаются от обычной бумаги. Подсветка позволяет читать даже в полной темноте.





Экраны E Ink не выцветают и не бликуют: можно читать при солнечном свете, не напрягая зрение. Они крайне экономичны. Устройство нужно заряжать примерно раз в месяц при условии чтения по два-три часа в день.

Открывает любые книги

Все модели PocketBook способны открыть практически любую электронную книгу. Они поддерживают 19 книжных и 4 графических формата.

Словари

В базовый набор входят Webster’s 1913, англо-русский Н. Королева, англо-русский и немецко-русский от PocketBook. Дополнительные словари можно бесплатно загрузить с сайта PocketBook.





PocketBook Cloud

В ридерах PocketBook с поддержкой Wi-Fi реализован PocketBook Cloud. Это сервис для людей, буквально живущих чтением. Он предназначен для синхронизации книг между ридером, смартфоном и планшетом. И не только самих книг, но и настроек и позиций чтения.

Модели ридеров PocketBook

PocketBook 616

Наиболее доступный по цене покетбук с подсветкой. Это модель начального уровня с новым ультракомпактным дизайном.

Ридер также получил экран последнего поколения E Ink Carta с подсветкой для чтения при любом освещении.

Рекомендованная цена — 1,29 млн сумов.

PocketBook 627

Модель среднего класса с новым ультракомпактным дизайном, подсветкой, полным набором современных функций и технологией PocketBook. В PocketBook 627 есть сенсорный экран E Ink Carta последнего поколения, Wi-Fi, два варианта управления — с помощью клавиш и сенсорного дисплея.

Рекомендованная цена — 1,49 млн сумов.

PocketBook 632

Флагманский и наиболее технологичный шестидюймовый ридер.

Защищен от воды по стандарту IPX7 — погружение на глубину до одного метра до 30 минут без каких-либо негативных последствий. Благодаря функции SMARTlight можно регулировать цветовую температуру. В автоматическом режиме ридер сам выполняет эту функцию.

В модели установлен мощный процессор, экран E Ink Carta последнего поколения с разрешением 1448×1072 px.

Рекомендованная цена — 1,95 млн сумов.





Где купить

Электронные ридеры PocketBook можно купить в:

На все устройства есть два года гарантии.

О компании

PocketBook — один из крупных мировых производителей электронных ридеров премиум-класса на базе технологии E Ink. Компания была основана в 2007 году. Ее штаб-квартира находится в Лугано (Швейцария). Продукты PocketBook представлены в 40 странах мира.

Дополнительную информацию можно найти на сайте компании.

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