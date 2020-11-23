PocketBook более 13 лет развивает мировой рынок электронного чтения в 40 странах. Компания гарантирует пользователям комфорт, защиту зрения и свободу выбора контента.
Ридеры PocketBook оснащены E Ink-экранами последнего поколения и более продвинутой функцией подсветки SMARTlight. Некоторые из них защищены от воды. С весом в среднем всего около 155 г устройства хранят тысячи электронных книг. А это значит, что собственная библиотека всегда будет у пользователя под рукой.
Более того, PocketBook предоставляет пользователям целую экосистему для чтения. В нее входят современные E Ink-ридеры, а также мобильное приложение PocketBook Reader для смартфонов и планшетов. К тому же у пользователей будет облачный сервис PocketBook Cloud, который поможет синхронизировать книги и позиции чтения на всех устройствах: ноутбуке, планшете или смартфоне.
Основные преимущества PocketBook
Экран E Ink — полная безопасность для зрения
В отличие от цветных экранов смартфонов и планшетов, оптические характеристики дисплея E Ink практически не отличаются от обычной бумаги. Подсветка позволяет читать даже в полной темноте.
Экраны E Ink не выцветают и не бликуют: можно читать при солнечном свете, не напрягая зрение. Они крайне экономичны. Устройство нужно заряжать примерно раз в месяц при условии чтения по два-три часа в день.
Открывает любые книги
Все модели PocketBook способны открыть практически любую электронную книгу. Они поддерживают 19 книжных и 4 графических формата.
Словари
В базовый набор входят Webster’s 1913, англо-русский Н. Королева, англо-русский и немецко-русский от PocketBook. Дополнительные словари можно бесплатно загрузить с сайта PocketBook.
PocketBook Cloud
В ридерах PocketBook с поддержкой Wi-Fi реализован PocketBook Cloud. Это сервис для людей, буквально живущих чтением. Он предназначен для синхронизации книг между ридером, смартфоном и планшетом. И не только самих книг, но и настроек и позиций чтения.
Модели ридеров PocketBook
PocketBook 616
Наиболее доступный по цене покетбук с подсветкой. Это модель начального уровня с новым ультракомпактным дизайном.
Ридер также получил экран последнего поколения E Ink Carta с подсветкой для чтения при любом освещении.
Рекомендованная цена — 1,29 млн сумов.
PocketBook 627
Модель среднего класса с новым ультракомпактным дизайном, подсветкой, полным набором современных функций и технологией PocketBook. В PocketBook 627 есть сенсорный экран E Ink Carta последнего поколения, Wi-Fi, два варианта управления — с помощью клавиш и сенсорного дисплея.
Рекомендованная цена — 1,49 млн сумов.
PocketBook 632
Флагманский и наиболее технологичный шестидюймовый ридер.
Защищен от воды по стандарту IPX7 — погружение на глубину до одного метра до 30 минут без каких-либо негативных последствий. Благодаря функции SMARTlight можно регулировать цветовую температуру. В автоматическом режиме ридер сам выполняет эту функцию.
В модели установлен мощный процессор, экран E Ink Carta последнего поколения с разрешением 1448×1072 px.
Рекомендованная цена — 1,95 млн сумов.
Где купить
Электронные ридеры PocketBook можно купить в:
- ideaStore.uz: (+998) 71−230−77−99;
- arenaMarkaz.uz: (+998) 78−129−22−99;
- olcha.uz: (+998) 71−202−20−21;
- elmakon.uz: (+998) 71−203−12−03;
- radius.uz: (+998) 71−200−31−00;
- eSavdo.uz: (+998) 71−200−92−00;
- andbo.uz: (+998) 97−155−06−88;
- interBrands.uz: (+998) 98−000−50−30;
- asaxiy.uz: (+998) 71−200−01−05;
- а также в других магазинах Узбекистана.
На все устройства есть два года гарантии.
О компании
PocketBook — один из крупных мировых производителей электронных ридеров премиум-класса на базе технологии E Ink. Компания была основана в 2007 году. Ее штаб-квартира находится в Лугано (Швейцария). Продукты PocketBook представлены в 40 странах мира.
Дополнительную информацию можно найти на сайте компании.
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