В одном из торговых центров Самарканда произошло двойное убийство — мужчина на почве ревности убил свою жену и ее предполагаемого любовника, сообщил Telegram-канал STV. Информацию подтвердил пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Инцидент произошел 20 ноября примерно в 18:00 в торговом комплексе на улице Мирзо Улугбека. Житель Пастдаргомского района (1978 г. р.) выследил супругу с предполагаемым любовником в магазине и прилюдно напал на них с ножом. Отмечается, что пострадавшие скончались на месте происшествия от острой кровопотери.

В Генпрокуратуре сообщили, что подозреваемый задержан, по факту убийства прокуратура Самарканда возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «ж» части 2 статьи 97 (умышленное убийство двух и более лиц с особой жестокостью) Уголовного кодекса. Продолжается следствие.