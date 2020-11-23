Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о совершенствованию работы Центра гидрометеорологической службы Узбекистана.

Как мы писали ранее, в сфере имеются проблемы, негативно влияющие на качество гидрометеорологического обслуживания: отсутствие концепции развития гидрометеослужбы на долгосрочную перспективу, неразвитость сети гидрометеорологических наблюдений, чрезмерная централизация управления и процессов подготовки прогнозов, а также недостаточный уровень материального стимулирования работников сферы.

Постановлением президента утверждена Концепция развития гидрометеослужбы Узбекистана в 2020—2025 годах, а также «дорожная карта» по ее реализации в течение следующих двух лет. Кроме того, принята программа по расширению и автоматизации сети наблюдений Центра гидрометеорологической службы, которая будет реализована за счет средств государственного бюджета, предусмотренных для Узгидромета в рамках инвестиционной программы на 2020−2025 годы, грантов и других источников.

В рамках программы, к примеру, в течение следующих пяти лет количество метеорологических станций будет увеличено с 70 до 89, снеголавинных — с 3 до 8, авиаметеорологических — с 12 до 14. Общее количество пунктов будет доведено с 335 до 397.

Документом также предусмотрено образование Центра развития информационных технологий в гидрометеорологии на базе Информационно-технического управления «Метеоинфосистем» при Узгидромете, а также Ташкентского гидрометеорологического техникума на базе Ташкентского гидрометеорологического колледжа с передачей его в систему Узгидромета.

Обучение будет проходить на основе государственного заказа и платно-контрактной основе. Здесь же будут повышать квалификацию работники МЧС, Минобороны, Минсельхоза и Узгидромета, ведущие деятельность в сферах гидрометеорологии, предупреждения и предотвращения опасных гидрометеоявлений, метеорологического обслуживания авиации, а также мониторинга загрязнения окружающей среды.

С 2021/2022 учебного года в Национальном университете Узбекистана будет открыт факультет гидрометеорологии. Фонду «Эл-юрт умиди» поручено организовать с 2021 года обучение, повышение квалификации и прохождение стажировки работников Узгидромета в ведущих зарубежных образовательных, научных и специализированных учреждениях.

В системе Узгидромета вводится должность заместителя генерального директора по вопросам внедрения ИКТ и развития инноваций, а также заместителя генерального директора по финансово-хозяйственным вопросам. Образуется Ташкентское городское управление гидрометеорологии.

С 1 января 2021 года при определении должностного оклада работников Узгидромета и Метеоинфокома будут применяться увеличенные в два раза тарифы по утвержденным разрядам. Кроме того, за выслугу лет сотрудникам организаций будут из госбюджета выплачивать ежемесячную надбавку в следующих размерах:

от 2 до 5 лет — 0,2;

от 5 до 10 лет — 0,3;

от 10 до 15 лет — 0,4;

от 15 до 20 лет — 0,5;

от 20 до 25 лет — 0,6;

более 25 лет — 0,7.

Узгидромету поручено обеспечить прогнозирование и наблюдение за опасными гидрометеорологическими явлениями, определение регионов и территорий с высоким риском их возникновения, выдачу предписаний по проведению профилактических мероприятий, а также представление оперативной гидрометеорологической информации службам Государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях. Будут также разработаны проекты законов «О гидрометеорологической деятельности» и «Об учреждении звания «Заслуженный гидрометеоролог Узбекистана».

Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций предписано обеспечить создание Единой телекоммуникационной сети гидрометеорологической информации и спутниковых данных путем организации единой корпоративной системы передачи данных в Узгидромете.

Напомним, в начале ноября Узгидромет заявлял, что для нормальной работы метеослужбы требуется немедленно решить вопрос низких зарплат и сопутствующей утечки кадров. Средний оклад специалистов составляет 1−1,2 млн сумов, наблюдатель метеостанции получает 750 тысяч сумов, говорилось в сообщении метеослужбы.

Тогда же президент провел совещание по вопросам развития гидрометеорологической службы, поручил расширить охват платных услуг Узгидромета, оцифровать данные за последние 100 лет, повысить зарплаты и ввести систему надбавок за стаж.