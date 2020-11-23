Министерство здравоохранения Узбекистана разработало проект Кодекса здравоохранения. В документе предлагается объединить и унифицировать нормы действующих законов и других нормативно-правовых актов в сфере здравоохранения, сообщила Norma.uz.

Документ состоит из 21 главы и 180 статей. В нем описаны система здравоохранения и организация медицинской помощи. Регламентированы медицинская и фармацевтическая деятельность, права и обязанности сторон правоотношений в сфере здравоохранения.

В проекте описывается порядок государственного регулирования, управления сферой, осуществления контроля и надзора за медучреждениями, а также межведомственное взаимодействие в сфере здравоохранения.

Кодекс содержит разделы, описывающие механизмы финансирования системы здравоохранения. В нем также описана организация санитарно-эпидемиологического надзора.

Кроме того, документ охватывает вопросы регламентации образовательной и научной деятельности в сфере здравоохранения.