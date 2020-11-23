Компания Golden House продолжает расширять диапазон выгодных предложений на покупку квартир, чтобы клиенты всегда могли выбрать оптимальный вариант. Теперь и в британском квартале Greenwich хит продаж предлагается со скидками до 15%.





Хит продаж в британском квартале Greenwich — это просторные четырехкомнатные квартиры. У них специальная и продуманная планировка, а квадратура сравнительно больше, чем в стандартных квартирах подобного типа.





Предложение заинтересует тех, кто просто не хочет тратить время и силы на ремонтные работы или планирует переехать в новую, более просторную квартиру. Ведь жилье предоставляется с предчистовой отделкой, где уже предусмотрены все трудоемкие и шумные работы:

установка межкомнатных перегородок;

штукатурка;

гипсокартонные работы;

электрическая разводка до квартиры;

установка газового котла, радиаторов и железной входной двери.

Просторные квартиры необходимы и большим семьям. Ведь в четырех комнатах можно не только найти место для всех детей, но и обустроить отдельную спальню для родителей. Свой кабинет с библиотекой, спортзал, кинотеатр или даже игровая комната — в таких квартирах можно разместить все и всех.

Не стоит упускать возможность приобрести квартиру со скидками до 15% и обрадовать свою семью.

Акция действует только до 30 ноября.

Телефоны: (+998) 78−150−11−11, (+998) 99−825−11−11.

Офис продаж Greenwich: Мирабадский р-н, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун.

Ориентир: парк культуры и отдыха им. Фурката.

Центральный офис продаж Golden House: Мирзо-Улугбекский р-н, улица Осиё, 3.

Ориентир: ЖК «Новомосковская».

Сайт: greenwich.uz

Facebook: fb.com/goldenhouseuz

Instagram: @goldenhouseuz

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