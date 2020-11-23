Компания Golden House продолжает расширять диапазон выгодных предложений на покупку квартир, чтобы клиенты всегда могли выбрать оптимальный вариант. Теперь и в британском квартале Greenwich хит продаж предлагается со скидками до 15%.
Хит продаж в британском квартале Greenwich — это просторные четырехкомнатные квартиры. У них специальная и продуманная планировка, а квадратура сравнительно больше, чем в стандартных квартирах подобного типа.
Предложение заинтересует тех, кто просто не хочет тратить время и силы на ремонтные работы или планирует переехать в новую, более просторную квартиру. Ведь жилье предоставляется с предчистовой отделкой, где уже предусмотрены все трудоемкие и шумные работы:
- установка межкомнатных перегородок;
- штукатурка;
- гипсокартонные работы;
- электрическая разводка до квартиры;
- установка газового котла, радиаторов и железной входной двери.
Просторные квартиры необходимы и большим семьям. Ведь в четырех комнатах можно не только найти место для всех детей, но и обустроить отдельную спальню для родителей. Свой кабинет с библиотекой, спортзал, кинотеатр или даже игровая комната — в таких квартирах можно разместить все и всех.
Не стоит упускать возможность приобрести квартиру со скидками до 15% и обрадовать свою семью.
Акция действует только до 30 ноября.
Телефоны: (+998) 78−150−11−11, (+998) 99−825−11−11.
Офис продаж Greenwich: Мирабадский р-н, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун.
Ориентир: парк культуры и отдыха им. Фурката.
Центральный офис продаж Golden House: Мирзо-Улугбекский р-н, улица Осиё, 3.
Ориентир: ЖК «Новомосковская».
Сайт: greenwich.uz
Facebook: fb.com/goldenhouseuz
Instagram: @goldenhouseuz
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