Теплицы относятся к сезонным потребителям природного газа, что отражено в их договорах с газоснабжающими организациями. В осенне-зимний период они должны иметь запас альтернативного вида топлива минимум на три месяца, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Под альтернативным топливом подразумевается угольная продукция. «Руководителям тепличных хозяйств постоянно разъясняется важность полного перехода на альтернативные виды топлива в связи с сезонными ограничениями газа для хозяйствующих субъектов и ростом его потребления приоритетными потребителями — населением и социально важными объектами, например, теплоэлектростанциями, обеспечивающими страну электроэнергией», — говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, те тепличные хозяйства, которые перешли на полное использование угля вместо природного газа, неоднократно представляли свой опыт и соответствующие расчеты. Они также готовы делиться своими знаниями и методиками, которые позволяют на треть удешевить себестоимость производимой в теплицах продукции при использовании угля.

«Изучать такой опыт и применять его на практике сегодня необходимо в каждой теплице в связи с тем, что если не круглый год, то в осенне-зимний период они обязаны уметь использовать альтернативные виды топлива и иметь их соответствующий запас, как предусмотрено договором», — отмечает министерство.

Ранее на странице Troll.uz в социальных сетях появилось сообщение, что в Каттакургане (Самаркандская область) из-за отключения электричества замерзла большая часть овощей в теплицах. Предварительный ущерб оценивается в 35 тысяч долларов, не считая упущенной прибыли.

В апреле 2019 года «Газета.uz» рассказывала, почему тепличные хозяйства были против перехода на альтернативный вид топлива.

Ранее компания «Худудгазтаъминот» сообщила о кратном превышении потребления газа отдельными домохозяйствами в целях обогрева птичников, теплиц, а также о функционировании подпольных цехов по обжигу извести.