Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана и высшего образования Афганистана 20 ноября в Ташкенте подписали меморандум о направлении в страну афганских студентов для получения образования, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

Документ определяет условия и порядок сотрудничества между вузами двух стран, включая обмен учебно-методическими материалами, участие специалистов обоих государств в образовательных мероприятиях, взаимодействие в научных исследованиях и совместную подготовку публикаций и статей в научных журналах.

Напомним, сейчас в Термезском районе Сурхандарьинской области работает центр обучения афганских граждан. В 2018—2019 годах в центре по направлению «Узбекский язык и литература» прошли обучение 96 студентов из Афганистана. Все они получили дипломы бакалавров Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои.

Сегодня в центре обучаются 172 студента, из них 119 человек — по направлению «Узбекский язык и литература», 35 — по направлению «Системы наземного транспорта и их эксплуатация», 18 — по направлению «Акушерство, гинекология и сестринское дело».

В декабре при поддержке и финансировании Европейского Союза запланировано прибытие еще 10 студентов из Афганистана для обучения по направлению сельского хозяйства.