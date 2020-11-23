Личности злоумышленников, пытавшихся выгрузить на ходу уголь из четырёх вагонов тепловоза, установлены, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

Им оказались безработные жители Ангрена Буранов Х. А. (1980 г. р.), Танжариков С. У. (1986 г. р.), Низамов А. Д. (1989 г. р.) и Танжариков Х. У. (1985 г. р.), говорится в заявлении компании.

Инцидент произошёл 17 ноября в Ташкентской области. Сотруднику Ахангаранского отряда Военизированной охраны «Узбекистон темир йуллари» удалось остановить тепловоз, но злоумышленники смогли скрыться с места преступления.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.