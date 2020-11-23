Шухрат Абдуллаевич Худайбергенов назначен заместителем директора по лечебному делу Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (бывший Ташкентский институт усовершенствования врачей), а также главным врачом Многопрофильной клиники центра (бывшая Республиканская клиническая больница №1). Приказ об этом 23 ноября подписал министр здравоохранения, сообщила пресс-служба Минздрава.

До этого назначения кандидат медицинских наук Шухрат Худайбергенов занимал должность главного врача Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. В предыдущие годы работал хирургом, старшим научным сотрудником и заведующим отделением в Республиканском специализированном центре хирургии имени академика В. Вахидова, а также директором Бухарского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Центр развития профессиональной квалификации медработников и Многопрофильная клиника были образованы в апреле постановлением президента Узбекистана о внедрении совершенно новой системы подготовки и непрерывного профессионального развития кадров в медико-санитарной сфере.